Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı tatlısı, Hanım ablanın ellerinde yeniden hayat buldu. Osmanlı döneminden kalan, Erzurum Uzundere’ye özgü ’heris’ tatlısı geleneğini sürdürüyor. Yiyen bir daha geliyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Hanım Güngör (Gözlemeci Hanım Abla), Tortum Şelalesi girişindeki işletmesinde Osmanlı döneminden kalan geleneksel tatlıyı unutturmamak için yapıp müşterilerine sunuyor. Binbir derde deva olan heris tatlısı Hanım ablanın ellerinde hayat buluyor. Tortum Şelalesi girişinde küçük bir işletmesi olan Güngör, tatlının yanı sıra yöresel ürünleri de üretip satıyor. Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan şelalede yöresel lezzetleri sunuyor.