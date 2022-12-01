Her yıl milyonlarca kapak toplayıp engellileri sevindiriyor

Bursa’da hayırsever gönüllü vatandaş; her yıl milyonlarca kapak toplayıp yüzlerce çanta örerek engelliler için tekerlekli sandalye alıyor. Nazım Gökçe zaman zaman da ihtiyaç sahipleri ve SMA hastası çocuklara katkı sağlayıp gönülleri feth ediyor.

Emekli olduktan sonra kendini gönül işlerine adayan Nazım Gökçe, 10 yıldır, kapak toplayıp koli bantlarından çanta örüyor. Topladığı kapakları ve koli bandından ördüğü çantaları satarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye lapı; SMA hastası çocuklara maddi yardımda bulunuyor. 1 yıl boyunca biriktirdiği kapakları ve ördüğü çantaları satışa çıkartan Nazım Gökçe, bunlardan elde edeceği gelirle ihtiyacı olanlara yardımda bulunuyor.

Bu işi Allah rızası için yaptığını ifade eden Nazım Gökçe, "Ben yıllardır kapak toplayıp koli bantlarından çanta örüyorum. Biriktirdiğim kapakları ve ördüğüm çantaları 1 yılın sonunda toptan satışa çıkartıyorum. Bunlardan elde ettiğim gelirle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alıp, SMA hastası bebeklere maddi yardımda bulunuyorum. Bu kapakları gezerek tek tek topluyorum. Benim topladığımı bilenlerde getirip bırakıyor. Ayrıca evde oturup koli bantlarından çantalar örüyorum. Her yıl onlarca çanta örmüş oluyorum. Böyle hayır işlerinde bulunmak beni mutlu ediyor. İhtiyacı olan kardeşlerimin mutlu olduğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum" dedi.