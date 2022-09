Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Sipan, 16 adet müzik aleti çalarak görenleri hayran bırakıyor.

Tatvan ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Sipan, 16 adet enstrüman çalarak görenleri şaşkına çeviriyor. 20 yıllık müzisyen olan baba Mirhat Sipan’ın yönlendirmesi ile 3 yaşında enstrümanlarla tanışan Sipan, 16 yılda keman, kemençe, gitar, elektro bağlama, darbuka, kajon, erbane, asma davul, bendir, bateri, ud, cümbüş, cura, piyano, kısa ve uzun sap bağlama çalmayı öğrendi. Boş zamanlarını müzik aletleri çalarak değerlendiren genç yetenek, 3 yaşında başladığı müzik serüvenini sürekli üzerine yeni bilgiler ekleyerek sürdürüyor. Sahip olduğu yeteneğiyle herkesin büyük bir takdirini toplayan Sipan, müzik aleti çalmakla kalmayarak babası Mirhat Sipan ile de çevre il ve ilçelerdeki düğünlerde sahne alarak şarkı da söylüyor. Müzisyen babası ile beraber müzik aranjörlüğü de yapan genç yetenek, aynı zamanda kendisine ait müzik stüdyosunda hem çalıyor hem de şarkı söylüyor.

Yeni enstrümanlarla ilgilenerek sürekli kendisini yenilemeyi de ihmal etmeyen ve lise son sınıf öğrencisi olan Sipan’ın hayali ise Konservatuar kazanarak müzik yönetmeni olmak istediğini ifade ederek, “Ben 16 yaşındayım. 16 tane enstrüman çalıyorum. 3 yaşından beri müziği içendeyim. Yalnız üflemeli enstrümanları çalamıyorum. Hiç görmediğim bir enstrümanı 10 ya da 15 dakika içerisinde çalmaya başlayabilirim. Babam zaten müzisyen. Babamdan örnek alarak bu işe heves ettim ve babamın destekleri sayesinde bu enstrümanları çalmaya başladım. Org ve bağlama ile babam beni geliştirmeye başladı. Ben de heves ederek bu işi ilerlettim ve şu anda güzel sanatlar okulunda okuyorum. İnşallah Konservatuar bölümünü de bitirmeyi düşünüyorum. Enstrümanları başta kulaktan çalmaya başladım. Daha sonra babamın desteğiyle nota ve porte üzerinde daha da profesyonelleştirmeye başladık. Şu anda güzel sanatlar bölümündeyim. İlerideki hedeflerim de güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar ya da ses mühendisliği bunlar arasında gidip geliyorum. Kısa sap, vurmalı aletlerden bendir, def, bateri olsun bunların hepsini çalabiliyorum” dedi.

Oğlunun her zaman destekçisi olduğunu dile getiren müzisyen baba Mirhat Sipan, “20 yıla yakındır müzik sektöründeyim. Baba oğul olarak müzik işi yapıyoruz. Muhammet 3 yaşından itibaren müziğin içine atıldı ve çok hevesliydi. Bugüne kadar gerçekten güzel bir yere geldi ve hep başarılı oldu. Şu an 16 adet enstrüman çalıyor. Yani bu da basit bir iş değildir. 16 tane enstrümana çok emek verdik. Tabii emeğimiz çok şükür boşa gitmedi. Yani bugüne kadar yaptığımız emekler hepsi göz önünde. 16 tane enstrüman kendisi çalıyor. Şu an profesyonel şekilde müzik ve klip yönetmenliği de yapıyor. Bu yaşta yani bir çocuğun böyle başarılı olması bizim için güzel bir şey. Bütün desteklerimiz zaten onunla gerek ben, annesi ve kardeşleri olsun çok destek veriyoruz. Şu an ses bölümü ve aranjör müzik klip yönetmenliği hayalinde var. İnşallah başarır. Yazın oğlumla beraber düğünlerde sahne alıyoruz. Muhammet de sürekli düğünlerde başarılı bir şekilde enstrüman çalıyor. Umarım oğlum çok daha iyi başarılar elde eder” şeklinde konuştu.