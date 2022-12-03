Her şey Kerem için

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bugüne kadar okula gidemeyen 13 yaşındaki Kerem Sessiz evine yapılan yol ile okul ile tanıştı.

Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ERBAP (Erzurum başarıyı artırma programı) çerçevesinde özel eğitim öğrencilerine, eğitimde fırsat eşitliği sağlama noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce rehberlik araştırma merkezince tarama yapılan özel eğitime muhtaç öğrenciler tespit edildi.

Daha sonra Atatürk İlk Orta Okulunda Uzundere’nin ilk özel eğitim sınıfları açıldı.

Zihinsel ve bedensel engeli bulunan Kerem Sessiz’in 13 yaşına gelmesine rağmen okula hiç gidemediği tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel eğitim Öğretmenlerinin girişimleriyle velisine ulaşıldı.

Arsa problemleri nedeniyle evine ulaşım yolu olmadığı görüldü. Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz’ın girişimiyle, Uzundere İlçe Kaymakamı Kübra Demirer ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’ın desteği ile yol sorunu çözüldü.

Arazinin elverişsiz olması nedeni ile yol açma çalışmaları kazma kürekler yardımıyla yapıldı. Çalışmaya Uzundere Belediye personeli öğretmenler de destek verdi.

Öğretmenler Mehmet Baki ve Yücel Gözcü öğrencilerinin okula kavuşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler.

Kerem Sessiz Engelliler Haftasında okuluna ve arkadaşlarına kavuştu. Kerem’in ailesinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Arsa sahipleri durumdan yeni haberdar olduklarını, il dışında yaşadıklarını, bu durumun kendilerini üzdüğünü belirttiler.