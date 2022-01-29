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"Her sabah Eren’in mezarında dua okuyup sete gidiyorduk"

11 Ağustos 2017’ tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin Bursa Kestel Belediyesi tarafından özel gösterimi gerçekleştirildi. Gösterime filmin oyuncuları da katıldı. Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin’i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş, filmin çok zor şartlarda çekildiğini belirterek, "Gerçek mekanda çekiliyor olması bizleri manevi açıdan da zorladı. Her sabah Eren’in mezarının önünden geçip duamızı yapıp; kafamızı çevirdiğimizde Ayşe teyzeyi görerek sete gidip bu filmi çekmek inanın çok zordu" dedi.

Haberde İnsan 29.01.2022, 09:31
"Her sabah Eren’in mezarında dua okuyup sete gidiyorduk"

11 Ağustos 2017’ tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin Bursa Kestel Belediyesi tarafından özel gösterimi gerçekleştirildi. Gösterime filmin oyuncuları da katıldı. Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin’i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş, filmin çok zor şartlarda çekildiğini belirterek, "Gerçek mekanda çekiliyor olması bizleri manevi açıdan da zorladı. Her sabah Eren’in mezarının önünden geçip duamızı yapıp; kafamızı çevirdiğimizde Ayşe teyzeyi görerek sete gidip bu filmi çekmek inanın çok zordu" dedi.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen baloya oyuncular Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Kemal Balıbaş, Kestel Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Sekmen, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Siyasi Parti temsilcileri, ilçe protokolü ve yaklaşık 1000 kişi katıldı.

"Eren burada oturdu dediğin zaman çok ağır bir üzüntü tutuyor insanı"

Şehit Eren Bülbül’ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel, gösteri öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söylemek çokzor. Çünkü orda yaşanılır, anlatılmaz denen bir şey var. Onu yaşamadan söylemek çok zor oluyor. Çünkü biz bunları gerçek mekanlarda çektik. Eren’in mezarı hemen bizim çektiğimiz yerin orada olduğu için her sabah her sete gidişte oradan geçiyorsun ve Eren’in evinin oradasın. "Eren burada oturdu" dediğin zaman çok ağır bir üzüntü tutuyor seni ve bunlar çok ağır yükler. Bunu herkes yaşamıştır sette." dedi.

Filmde şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü canlandıran Mutlunur Lafçı ise filme ilginin yüksek olduğunu aktardı.

İş ve teknik anlamda güzel bir proje ortaya çıktığını ifade eden Lafçı, "Gerçekten bu pandemide çok ayrı kalmıştık o yüzden sanırım insanlar da özlemişler. Hep beraber bir şey izlemeyi, bir şey yapmayı. Film de vesile oldu. Çok gururluyuz, iş olarak kaliteli, teknik anlamda çok kaliteli, hikaye olarak zaten çok üstün bir iş çıktı." dedi.

"Duyguyu paylaşmak için bu filmi çektik"

Filmde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in eşini canlandıran Alayça Öztürk Gidişoğlu ise filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gidişoğlu, canla başla çalışıldığını ve güzel bir filmin ortaya çıktığını aktararak, "Seyircilerden uzak kalmıştık. Pandemi ortamında da gerçekten çok ilgi görüyor film. Seyircilerimize de çok teşekkürler. Biz gerçek bir hikayeyi, duyguyu paylaşmak için bu filmi çektik. Umarız seyirci de beğeniyordur, umarız bizimle aynı duygu içinde salondan çıkarlar." diye konuştu.

"Her sabah Eren’in mezarının önünden geçip duamızı yapıp sete gidiyorduk"

Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin’i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş ise şunları söyledi: "Film çok zor şartlarda çekildi. Gerçek mekanda çekiliyor olması bizleri manevi açıdan da çok zorladı. Her sabah Eren’in mezarının önünden geçip duamızı yapıp kafamızı çevirdiğimizde Ayşe teyzeyi görerek sete gidip bu filmi çekmek inanın çok zordu. Biz ekip olarak elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için çaba sarf ettik. Çokgüzel bir film olduğuna inanıyorum. Bu 3-4 haftalık bir gösterimden sonra seyircinin de 1 buçuk milyonu aşmasından sanıyorum belli. Daha nice nice milyon seyircilere ulaşacağını tahmin ediyorum."

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