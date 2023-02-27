Her ilmeğinde emek var: Deprem bölgesi için çadır yapıyorlar

Kemalpaşa Mopak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği halinde çadır üreterek deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki çadır ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen Kemalpaşa Mopak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği yaptı. Okul içerisinde kurulan atölyede, halk eğitimi merkezinde görevli öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler çadırın kumaşlarını dikiyor. Çadırların iskelet kısımları ise okulun öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanıyor.

Hedef 100 çadır

Deprem bölgesine ilk etapta 100 çadır hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Okul Müdürü Hamit Dursun, "Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bölgedeki insanlara destek olmak amacıyla çadır yapmaya karar verdik. Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ile ortak hareket ederek okulumuzda atölye kurduk ve çadır yapmaya başladık. Halk eğitimi bünyesinde bulunan öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler çadırları dikiyor, çadırın iskelet kısmını da okulumuzun öğretmenleri ve öğrencilerimiz hazırlıyor. 5 gün içerisinde 9 adet çadır ürettik, hedefimiz 100 çadıra ulaşmak. Biten çadırlar, ihtiyacı olan bölgeye sevk ediliyor" dedi.

Yanmaz, su geçirmez

Çadırların 4 kişilik olduğunu belirten Dursun, "16,5 metrekareden oluşan çadırlarımız su ve soğuk geçirmez, yanmaz özelliğe sahip. Çadırların yanı sıra soba da ürettik. En son 210 adet üreterek bölgeye sevk ettik. Burada herkes gönüllülük esası ile çalışıyor. Attıkları her ilmekte büyük bir heyecan duyuyorlar" diye konuştu.

Gönüllü çalışma

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici Rukiye Altun da, "Kumaşlarımızı aldık, iş birliği içerisinde çadırları dikiyoruz. Arkadaşlarımız depremden çok etkilendi ve hepsi gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Elimizden geldiğince fazla çadır üretmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.