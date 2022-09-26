Her gün yanından binlerce insan geçiyor, kimse fark etmiyor

Bursa’da tarihi çarşının içinde bulunan mezarların yanından her gün binlerce insan geçiyor ama kimse fark etmiyor.

Bursa’nın en eski çarşılarından olan Okçular çarşısında bulunan 3 tane mezar her gün yanından binlerce insan geçmesine rağmen bilinmiyor. Çarşıda çok sayıda giyim dükkanı bulunurken; küçük pencerenin içindeki mezarlar kimse tarafından fark edilmiyor. Çok dikkatli bakan vatandaşlar ancaK fark edip burada mezar olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Mezarların Osmanlı Padişahı II. Murad’ın emirlerinden Şerafeddin Paşa’nın ve ailesinin olduğu biliniyor.

Buradaki mezar olduğunu kimsenin bilmediğini ifade eden çarşı esnafı, "Buradan her gün on binlerce insan geçiyor, ama çarşının içinde bulunan mezarları kimse fark etmiyor. Çok dikkatli bakan olursa fark ediyor. Onlar da ’burada mezar mı varmış’ diye şaşkınlık yaşıyor. Çok az kişi burada mezar olduğunu biliyor" dedi.