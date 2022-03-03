Bartın’ın Ulus ilçesinde esnaf Niyazi Dönmez’in kendisine hediye edilen Hint horozu ile arasındaki dostluk görenlerin içini ısıtıyor. Dönmez, her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor.

İlçe merkezinde esnaflık yapan 49 yaşındaki Niyazi Dönmez’e arkadaşının hediye ettiği Hint horozu yanından ayrılmıyor. Elleriyle beslediği horozla arasında başlayan dostluğun kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Dönmez, bazı vatandaşların omzunda gördüğü horozuna çok şaşırdıklarını kaydetti. Horozla beraber resim çektirmek isteyen, sevmek isteyen insanların taleplerinden çok memnum kaldığını ifade eden Niyazi Dönmez, "Ulus ilçemizden bir köye servise gitmiştim. Orada Hint horozlarını görünce servise gittiğimiz kişi iki tane yavru Hint horozu hediye etti. Bunlara bakıyordum ve zamanla büyüdüler. Kedilerin getirdiği kemirgeni yiyen horozun bir tanesi telef oldu. Bu da zamanla bana alıştı ve ellerimle besliyordum. Benden ayrılmaz oldu. Bir süre sonra evden aşağıya iner inmez yanıma gelirdi ve omzuma aldım. Ondan sonra alıştı ve şimdi omzumdan inmiyor. Çok arkadaşım horozu satmam için yüksek paralar verdiler ama vermedim. Eş dost herkes bunu seviyor. Benim için maddiden çok manevi değeri var. Bana terapi gibi geliyor" dedi.