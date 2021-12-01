Her gün binlerce çekiç darbesiyle krom ve çeliğe şekil veriyor

Burdur’da 65 yıldır bakırcılık ile uğraşan Hasan İmrak, her gün binlerce çekiç darbesiyle şekil verdiği krom ve çelikle mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Burdur’da yaşayan 77 yaşındaki Hasan İmrak, 65 yıldır bakırcılık ile uğraşıyor. Her sabah dükkanını açan İmrak, günde 100 bine yakın çekiç darbesiyle bakır ve krom çelikten kazanlar üretiyor. Bakırcılığın son ustalarından olduğunu belirten İmrak, genç neslin artık bu mesleği yaşatmayacak olmasından şikayetçi olduğunu dile getirdi. Çevre illerden fazla rağbet gördüğünü ancak yetişemediğini söyleyen Hasan İmrak, “Lokum, draje, gül yağı ve şekerleme kazanları yapıyorum. Antalya, Isparta gibi çevre illerden muazzam şekilde bakır kazanlara talep var. Fakat talebi karşılayacak esnaf yok. Akdeniz ve Ege bölgesindeki tek bakırcıyım. Sağ kolumla 100 bin çekiç vuruyorum. Hiçbir sağlık sorunum yok” dedi.

Sanayi Bakanlığı tarafından bakırcılık mesleğinin ölmemesi için kurs açıldığını ancak talep olmadığını hatırlatan İmrak, “Sanayi Bakanlığından mesleğin ölmemesi amacıyla kurs açmak için geldiler. Kurs açıldı ancak talep olmadı. Yeni yetişen nesil masa başında iş arıyor. Böyle işlere gelmiyor” ifadelerini kullandı.