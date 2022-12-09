Her gün bin 857 öğrenciye sıcak yemek ulaştırılıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek bölümü öğrenci, öğretmen ve çalışanları haftanın beş günü bin 857 öğrenciye sıcak yemek hazırlıyor.

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin öğle yemekleri Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermayesi tarafından yiyecek ve içecek bölümü öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanlarınca hazırlanıyor. Finansmanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanan uygulamayla, mutfakta hazırlanan yemekler, araçlarla taşıma merkezlerindeki okullara ulaştırılıyor. BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ertuğrul Yalınbaş, yiyecek ve içecek bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin uygulama atölyesinde bizzat çalıştıklarını aktararak, "Öğrencilerimiz burada dönerli gruplar halinde haftanın iki yada üç günü çalışmakta ve çalışma saatlerinin karşılığında ayda bin 200 lira ile bin 750 lira arasında para alıyor" ifadelerini kullandı.

Yalınbaş, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle ilçede taşımalı eğitimde öğrenim gören bin 801 ve özel eğitim ve ana okullarındaki 56 öğrenciye yemek hizmeti verdiklerini anlatarak, "Yemeklerimiz, gerekli hijyen şartlarına uygun, günlük kalori hesaplamaları yapılarak sıcak taşıma şartlarına uygun bir şekilde taşıma merkezli okullarımıza ulaştırılmaktadır" dedi. Öğrencilerden Sabahat Akar, güvenli ve hijyenik bir ortamda çalıştıklarını ifade ederek, "Bu imkânı sağlayan bakanlığımıza ve okul idarecilerimize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Halil Tosun da, yemekleri ve yemek uygulamasını çok beğendiklerini, hijyenik bir ortamda sağlıklı bir şekilde karınlarını doyurduklarını ifade etti.