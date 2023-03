Her gün 10 bin depremzedeye sıcak yemek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından binlerce kişinin yerleştiği tatil bölgesi Mersin Erdemli’de her gün 10 bin kişiye özenle hazırlanan sıcak yemekler, kaldıkları yerlere gönderilerek destek olunuyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından en çok göç alan yerlerin başında tatil ve turizm şehri Mersin Erdemli geldi. Yaklaşık 100 bin kişi Erdemli’de otel, pansiyon ve yazlık evlere yerleşti. Özellikle otel, pansiyon gibi yerlerde kalan 10 bin depremzede için ise Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi yemekhanesinde her gün sıcak yemekler hazırlanıyor. Gıda mühendisi ve aşçılarla, günlük çıkartılan 10 bin kişilik yemek limon çiçeği ekipleri tarafından mobil araçlarla depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor.

"100 bine yakın insanımızı misafir etmekteyiz"

Yoğunluğun olduğu Kızkalesi, Ayaş ve Erdemli merkeze ekiplerin ağırlık verdiğini ve günlük 10 bin kişilik yemek dağıtıldığını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Şu anda Erdemlimizde 100 bine yakın insanımızı biz misafir etmekteyiz. Devletimizin güçlü ve şefkatli yapısı neticesinde onca insanımızın kentimize gelmesine rağmen çok şükür aç ve açıkta bir tek insanımız yok şu ana kadar. Vatandaşlarımızın bu yardımlar neticesinde biz de Erdemli Belediyesi olarak tabi ki bu işe önderlik etmekle birlikte, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak gelen insanlarımızı aç ve açıkta bırakmamak adına elimizden gelen her türlü yardımı sürdürüyoruz. Günlük 10 bin insanımıza yemek veriyoruz. Bunun tamamı maddi imkanları belediyemiz marifetiyle karşılanmakta çok şükür. Elimizden gelen her türlü gayreti sürdürmekle birlikte on bin insanımızı doyurmanın gayreti içindeyiz" dedi.

"İhtiyaçlarını en güzel şekilde karşılıyoruz"

Erdemli’nin 47 kilometrelik sahil şeridi olduğunu, depremzede birçok kişinin de bu bölgede konakladığına dikkat çeken Başkan Tollu, "Köylerimize kadar Torosların tepesinde bulunan mahallelerimize kadar konaklayan insanlarımız var. Özellikle sahil şeridinde bulunan Ayaş, Kızkalesi bölgemizde otellerimizin çok olduğu yerlerde 7 bine yakın insanımız konaklamakta. O insanlarımızın geldiklerinden bugüne kadar iaşe, ibate ve yiyeceklerini biz en güzel şekilde karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmamak adına elimizden gelen her türlü gayreti sürdürüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşların Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi Depremzedelere Koordinasyon Merkezi’nde temel ihtiyaçlarını giderebildiği, toplu yemek talepleri için ise belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabileceği kaydedildi.