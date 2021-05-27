Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan’ı unutmadı

Eskişehirliler, 27 Mayıs askeri darbesinde tutuklanan ve daha sonra idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı darbenin 61. yıl dönümünde özlemle andı. O yılları hatırlayan Polatkan’ın hemşehrileri, karanlık bir dönemden geçildiğini, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın zulme uğradıklarını dile getirdiler.

27 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen ve Türk demokrasi tarihinde bir leke olarak tanımlanan askeri müdahalenin üzerinden tam 61 yıl geçti. 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı görevini yürüten ve Eskişehir doğumlu olan Hasan Polatkan, darbede dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte tutuklanarak 16 Eylül 1961 tarihinde idam edildi. 1990 yılında TBMM tarafından alınan kararla itibarı iade edilen Hasan Polatkan’ı anan Eskişehirliler, Polatkan’ın halkın içinden yetişmiş ve zamanında büyük işler yapmış çok çalışkan bir devlet adamı olduğunu ifade ederek, idam edilmesinin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak her zaman hatırlanacağını dile getirdiler.

“Polatkan halk adamıydı”

Kırım Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi 79 yaşındaki Ferruh Ayhun, kendisi gibi Kırım kökenli olan Hasan Polatkan’ı şahsen tanıdığını ve ihtilal sırasında tutuklanmasını üzüntüyle hatırladığını dile getirdi. O dönemde matbaacılık yaptığını belirten Ayhun, Polatkan’ın halkla iç içe ve sıcakkanlı bir maliye bakanı olduğunu söyledi. Ayhun, “Benim kayınvalidem ile Hasan Polatkan kardeş çocukları. O günler karanlık günlerdi. Polatkan idarehaneye gelip giderdi. Hasan Polatkan, benimle ve matbaadaki çırakla oturup çay içen bir adamdı. Maliye bakanıydı, bizimle beraber gelir otururdu, halk adamıydı. Bilhassa köylülerle çok sıkı fıkıydı. Hacı annesi bu ihtilal dönemine yakın zamanda Polatkan’ı yanına çekip söylemiş, bunlar seni ipe götürür demişti” ifadelerini kullandı.

“Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan suçları yokken asıldı”

İhtilal zamanını çok iyi hatırladığını belirten eski Işıklar Mahallesi Muhtarı Şemsettin Doğan ise, “1949 doğumluyum. İhtilal zamanını çok iyi biliyorum. Hasan Polatkanımız hem hemşerimiz hem de mahallemizin adamıydı. Hatıralarını dinlerdik. İhtilal döneminde ‘Adnan Menderes bir uçak dolusu altınla kaçıyor’ gibi bir sürü yalan söylediler. Biz çocuktuk ama biliyorduk, bilinçliydik. Bir hemşehri olarak Hasan Polatkan için çok üzülmüştük. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan suçları yokken asıldı” diye konuştu.

Eskişehir’de Hasan Polatkan’ın isminin verildiği caddede yıllardır terzilik yapan Harun Erkmen de, o dönemler adına üzüldüklerini ve böyle olmamış olmasını dilediklerini aktardı. O dönemde bir kıyım olduğunu ve çok üzüldüklerini kaydeden Erkmen, idam edilen devlet adamları için Allah’tan rahmet diledi.