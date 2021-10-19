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Hem yufka açtı hem de KADES’i anlattı

Sivas’ta kadın polis memuru KADES uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiği kadınlarla birlikte hamur yoğurup yufka açtı, dikkat çeken kadın dayanışması yürek ısıtan görüntüler oluşturdu.

Haberde İnsan 19.10.2021, 11:30
Hem yufka açtı hem de KADES’i anlattı

Sivas’ta kadın polis memuru KADES uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiği kadınlarla birlikte hamur yoğurup yufka açtı, dikkat çeken kadın dayanışması yürek ısıtan görüntüler oluşturdu.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı. Altınyayla Kadın Kooperatifinin üyelerini ziyaret eden emniyet personelleri yufka açan kadınlara KADES uygulamasının kullanılması ve uygulama şekliyle ilgili bilgiler vererek, broşür dağıttı. Kadın emniyet personelinin yufka açan kadınların yanına oturarak onlarla birlikte yufka açıp KADES uygulamasını anlatması ise dikkat çekti. Öte yandan çalışan kadınlar uygulamadan memnun olduklarını ve emniyet personellerinin yanlarına gelerek uygulamayı anlatmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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