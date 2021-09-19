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Hem süslü hem bisikletliler

Manisa’da ilki 2017 yılında yapılan ’Süslü kadınlar bisiklet turu’ pandemi döneminde yaşanan kısıtlamaların ardından renkli görüntülere sahne oldu. Coşkunun hakim olduğu renkli etkinlikte kadınlar büyükşehirlerde bisiklet altyapısının oluşturulmasını istedi.

Haberde İnsan 19.09.2021, 18:01
Hem süslü hem bisikletliler

Manisa’da ilki 2017 yılında yapılan ’Süslü kadınlar bisiklet turu’ pandemi döneminde yaşanan kısıtlamaların ardından renkli görüntülere sahne oldu. Coşkunun hakim olduğu renkli etkinlikte kadınlar büyükşehirlerde bisiklet altyapısının oluşturulmasını istedi.

Bu yıl Manisa’da 4’üncüsü düzenlenen ’Süslü kadınlar bisiklet turu’ etkinliği kapsamında bisikletlerini süsleyen Manisalı kadınlar Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanından Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark’a kadar kendileri için trafiğe kapatılan caddelerde Manisa turu attı. Bisiklet turunda hem kadınlar hem de bisikletleri, süsleriyle dikkat çekerken, bazı katılımcılar kendi yaptıkları tasarımlarla bisiklet turuna ailece katıldı.

Süslü kadınlar bisiklet turu gönüllü organizatörü beden eğitimi öğretmeni Özlem Şahin, "Bu turu Manisa’mızda 4’üncü kez yaptık. Pandemi döneminde de kendi mahallelerimizde yapmıştık. Bu sene 4’üncüsünü gerçekleştireceğiz. Herkese kazasız belasız güzel turlar diliyorum. Etkinliğimiz bir farkındalık etkinliği. Büyükşehir Belediyesinden bisiklet altyapısı talep etmek amacımız. O yüzden dikkat çekmek için süslendik sadece herkese başarılar diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanında Özlem Şahin’in yaptığı açıklamanın ardından çoğu kadın yaklaşık 200 bisikletli Şehzadeler ilçesinden Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark’a kadar belirlenen güzergahta pedal çevirdi. Caddelerde rengarenk bisikletlileri gören Manisalılar da telefonlarına sarılarak o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

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