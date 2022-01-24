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Hem köylülerin sütünü topluyor hem de yollarını açarak hizmet veriyor

Kastamonu’da ikamet eden kooperatif başkanı, çetin kış şartlarına rağmen köylüleri mağdur etmemek için traktörüyle hem köylerin yolunu açıyor hem de köylülerin üretmiş olduğu sütleri topluyor.

Haberde İnsan 24.01.2022, 11:56
Hem köylülerin sütünü topluyor hem de yollarını açarak hizmet veriyor

Kastamonu’da ikamet eden kooperatif başkanı, çetin kış şartlarına rağmen köylüleri mağdur etmemek için traktörüyle hem köylerin yolunu açıyor hem de köylülerin üretmiş olduğu sütleri topluyor.

Kastamonu’da faaliyet gösteren Elmayakası Köyü Kooperatif Başkanı Mustafa Çiftçi, Elmayakası Köyünün çevresinde bulunan köylerden her gün süt topluyor. Yaz aylarında her gün köylülerin sütünü alan Kooperatif Başkanı Çiftçi, kış aylarında ise iki günde bir sütleri topluyor. Çetin kış şartlarında köylerin yolu kapanması üzerine Çiftçi, traktörünün arkasına taktığı kepçe ile devletten herhangi bir yardım beklemeden hem köylülerin yolunu açıyor hem de sütlerini toplayarak hizmet vermeye çalışıyor.

“Köylülerimizi mağdur etmemek için karla kapanan yolları açıp sütleri topluyorum”

16 yıldır süt toplama işiyle uğraştığını söyleyen Elmayakası Köyü Kooperatif Başkanı Mustafa Çiftçi, “5 muhtarlıktan süt topluyorum. Kar yağışı yoğun olmasından dolayı Özel İdaremiz geliyor, yollarımızı açıyor ama ben kendim hizmet vermeye çalışıyorum. Çünkü bizler, her sabah ya da akşam bu köylerdeki sütleri toplamak zorundayız. Her şeyi de devletimizden beklemememiz gerekiyor” dedi.

Kastamonu’da kış şartlarının ağır geçtiğini belirten Çiftçi, “Türkiye’de en çok köyü olan il Kastamonu’dur. Özel İdaremiz yolların açılması noktasında çalışma yürütüyor ama köylerden süt topladığım için akşam ya da sabahları aracım bütün köylere ve mahallelerine girmek zorunda kalıyor. Köylülerimizi de mağdur etmemek amacıyla ben köylerimizin yolunu kendim açıyorum. 2006 yılından beri bu köylerin yollarını ben kendim açıyorum.” diye konuştu.

“Hem ticaretimi yapıyorum hem de köylülerimizin yolunu açarak hizmet veriyorum”

Köylülerin geçimlerini sadece sütten sağlandığını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu: “Orman bizlerde fazla yok. Burası kırsal bir kesim. Genellikle çok kişi burada sütçülük yapar ve bu şekilde geçinir. Mecburen bizlerde köylülerimizin ihtiyacı olan bu sütleri almak zorundayız. O yüzden de kendi yolumuzu kendimiz açıyoruz. Bizim burada çiftçilerimiz süt işi yapıyor ve geçimlerini süt ile sağlıyor. Bende burada köylülerden sütleri aldığım için kendim bu yolları açıyorum. Bu şekilde köylülerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem ticaretimi devam ettiriyorum hem de köylülerimizin yolunu açarak hizmet vermiş oluyorum. Ben 5 muhtarlığın sütünü alıyorum, 3 muhtarlığın yolunu şimdiye kadar açtım, açmaya da devam ediyorum.”

“Yolları açarken kendimde mahsur kaldım, Özel İdare kurtardı beni”

Yolları açarken bazen yoğun kış şartlarında kara saplanabildiğini ve mahsur kaldığını ifade eden Çiftçi, “Yağış miktarı buralarda bazen 50 santimetreye kadar olur. Yerine göre burada 1,5 metre yüksekliğinde kar oluyordu. Yine de bizler o yolları bir şekilde açıyorduk. Traktörümüzün arkasına tırmık takarak 5 muhtarlığımızın yolunu gece gündüz demeden açıyoruz ve milletin sütünü bir şekilde alıyorduk. Şimdiye kadar daha bir köylümüzü, bir komşumuzu mağdur etmedik. 16-17 yıldır da ben bu işi yapıyorum. Yeri geliyor bazen sıkışıyoruz, çıkamıyoruz. 2008 yılında yine köylerimizin yolunu açarken yolda kaldım, traktör çıkmadı, kara saplandım. Ondan sonra Özel İdare araç gönderip traktörümü çekmişti, onlardan da Allah razı olsun.”

“Yazın her gün kışın ise iki günde bir sütlerimiz toplanıyor, mağdur olmuyoruz”

Hem yollarının açıldığını hem de sütlerinin toplanarak mağdur olmadıklarını vurgulayan Hamdi Yıldızoğlu ise, şunları kaydetti: “Kooperatif Başkanımız yollarımızı açtı, sütümüzü de şükürler olsun her gün olumsuz hava şartlarına rağmen alıyor. Gününde de parasını bizlere ödüyor. Yaz aylarında her gün sütleri topluyor, kış aylarında da iki günde bir sütleri topluyor. Kış gününde de mağdur olmuyoruz. Yüzde 80 bizleri mağdur etmiyor. Kış ayı da olsa sütlerimizi topluyor. Yollarımız kapanınca sağ olsun yollarımızı da açıyor.”

Öte yandan Kastamonu’da son 1 haftada etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yoluna ulaşım sağlanamazken, Belediye, Özel İdare, Devlet Su İşleri ve Karayolları ekipleri, yolları açık tutabilmek için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışma yürütüyor.

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