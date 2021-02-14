Hem görev, hem şefkat

Balıkesir’in Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlar için alarm durumunda bulunurken, hayvanları da unutmadılar.

Korona virüs kapsamında uygulanan kısıtlama kapsamında polis ekipleri, bölgeyi de etkisi altına alan kötü hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına koşarken, bir trafik memuru polisin yemeğini bir köpek ile paylaşması dikkat çekti.

Kontrol noktasında bir köpeği gören polis memuru uygulama sırasında yanına gelen köpeğin aç olduğunu görmesi üzerine yanında bulunan yemeğini onunla paylaşması dikkat çekti.

Bu sırada sabah saatlerinden köpeğini aramak için çıkan hayvan sahibi, 6 saat aradığı köpeğini gördüğünde ise bu dakikaları böyle görüntüleyip takdirle karşılayıp ekiplere teşekkür etti.