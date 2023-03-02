Hem enkaz altında hem de hastanede yalnız bırakmadılar

Kayseri’de itfaiye erleri Kahramanmaraş’ta enkaz altından çıkardıkları yaralı depremzedeleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber ziyaret ederek, moral verdi.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle beraber Kayseri İtfaiyesi Kahramanmaraş’a gitti. Burada enkaz altında kalan depremzedelere ulaşan ekipler, onlarca vatandaşı çıkardı. Görevlerinin bitmesiyle beraber şehre dönen ekipler, enkaz altından çıkardıkları ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınan depremzedeler Semih Koska ve Sultan Zorkun’u Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber ziyaret ederek, moral verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği Kayseri Şehir Hastanesinden dolayı aynı zamanda bir doktor olarak teşekkür ediyorum. Depremde kurtulan 2 tane canımızın burada misafir olduğunu gözlemliyoruz. Kayseri itfaiyemizin kurtardığı Semih kardeşimizi ziyarete geldik. Şuanda bir kadir şinaslık örneği göstererek itfaiye ekibimizin kahramanları Semih kardeşimizi beraber ziyaret edelim diye talepte bulundular. Bizde onlara eşlik ettik. Onların duasını alıp bize düşen bir şey var mı yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri, Kahramanmaraş’a yakınlığından dolayı gerek depremden dolayı etkilenen kardeşlerimizin şehrimizde gerek misafir olma boyutu, gerekse sağlık hizmetlerimizden yararlanma boyutuyla misafirimiz olan şehir. Biz üzerimize düşeni yapma yönünde kurum ve kuruluşlarımızla canla ve başla olayın ilk anından itibaren Kayseri olarak hep yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her aşamasında oradaki çalışmalarda bulunduk. Halen orada kardeş şehir olarak Kahramanmaraş’ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremzede Semih Koska da, “Buraya enkazdan çıkarılıp getirildim. Gece 4:17’de de enkaza düştük. 20 saate yakın orada kaldım ve 2 depremi orada yaşadım. Hatay depremini de enkazda yaşadım. Beni kurtaran ekip Kayserili. Bugünde başkanla beraber ziyarete geldiler. Depremi ilk defa yaşadım ve çok kötü oldu. Allah bir daha kimseye yaşatmasın” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu da eşlik etti.