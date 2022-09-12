Hem eli hem gözü terazi gibi çalışıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde esnaflık yapan Ekrem Maraz, eliyle tarttığı ürünlerin ağırlıklarını terazidekiyle aynı şekilde biliyor. İlgi gören yeteneğiyle fenomen olan Maraz, müşterinin istediği ağırlığı eliyle tartamazsa o ürün için ücret almıyor.

Şarküteri dükkanı işleten Ekrem Maraz’ın (29) eli, yıllar içinde kazandığı tecrübesiyle adeta bir tartıya dönüştü. Maraz, eliyle tarttığı ürünlerin ağırlıklarını daha tartıya koymadan tahmin ediyor. Bu durum ise müşterilerinin ilgisini çekiyor. Sahip olduğu yeteneği videoya çekerek sosyal medyada paylaşan Maraz, bir fenomen haline geldi. Maraz’ın kayın biraderi Ahmet Talha Turhan ile çektiği videolar, yüzbinlerce kişi tarafından izleniyor. Maraz’ın bu yeteneğini duyan vatandaşlar, iş yerine sadece ürün tarttırmak için de geliyor. Maraz, müşterinin istediği ağırlığı eliyle tartamazsa o ürün için ücret almıyor.

"8 yaşımdan beri babamın yanına hep yardıma gelirdim"

Esnaflığın babasından kendisine geçtiğini söyleyen evli ve 2 çocuk babası Maraz, "Yıllardır esnafım. 8 yaşımdan beri babamın yanına hep yardıma gelirdim. Okuldan çıkar, babamıza yardım ederdik. Lise bitti, üniversite okumadım, çalışmaya devam ettim. Askerden geldikten sonra tamamen abimle beraber ortak yaptığımız bir iş, baba mesleğimiz. Yıllardır bu işin içerisindeyiz. Aslında yetenek demeyelim, yıllardır yaptığımız için insanın eli ve gözü ister istemez alışıyor. Yapa yapa tecrübe kazandık. Bu da farklı bir şey olduğu için sosyal medyaya girdik. Biz bu başarıyı, yılların getirdiği tecrübeyi internete taşıyalım dedik. O da çok sevildi, insanlara farklı geldiği için çok izlendi. Sosyal medya gerçekten çok farklı bir platform. Ben bu kadar izleneceğini düşünerek atmamıştım. Ama insanlar tarafından çok ilgi gördü. Çok güzel tepkiler aldık. İnsanlar dükkanımıza gelerek, ‘Abi bana 300 gram, 500 gram tartar mısın?’ diyerek almaya başladılar. Hem bizim için komedi ve eğlence oldu hem de tanınmış olduk. Faydasını da gördük, müşterilerimiz daha yoğun ilgi göstermeye başladı" dedi.

"Kendi kilosunu tahmin ettirmeye çalışanlar var"

Dükkana gelen müşterilerden kendisini tanıyanlar olduğunu söyleyen Maraz, "Bana ‘terazi reis’ diyen var, ‘gramaj adam’ diyen var. Kendi kilosunu tahmin ettirmeye çalışanlar var. Biz de bakarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Sadece tarttırmak için gelenler oluyor. Ben de ürünü satın alırlarsa tartacağımı söylüyorum. ‘Gramı tutturursam parasını alırım, tutturamazsam hediyemiz olsun’ diyorum. Güzel tepkiler alıyoruz, insanlar sevdi. Zeytinin tanesi iri olduğu için ortalama 4 ile 6 gram arası gelebilir. Terazimiz hassas terazi olduğu için 2 gram 2 gram atlar. Bin gram tartacaksam bin 2 gram da gelebilir, bin 4 gram da gelebilir. Ama bazı teraziler 10 gram 10 gram atlıyor. Onlarda şaşmıyor, tam gram geliyor. Bunda en fazla 4 gram şaşma payımız vardır” diye konuştu.

“Yurt dışından bile gelen oluyor”

Bazı insanların bu yeteneğine inanmadığını, bazılarının ise takdir ettiğini kaydeden Maraz, “Bizi görmeye gelen adam ‘Gelmişken boş çıkmayayım, sana da param nasip olsun’ diyor. Yurt dışından bile gelen oluyor. Hollanda’dan, Almanya’dan çok ziyaretçilerimiz geliyor sağ olsunlar. Sosyal medyada görenler ilk önce inanmıyor. ‘İp var’ diyenler var. ‘Kurgu-montaj’ diyen var. ‘Terazide ayarlama var’ diyorlar. Ama bazı insanlar da takdir ediyor. Ben sosyal medyada canlı yayın açtığım zaman canlı yayınlarda da tartıyorum. İnsanlar buraya gelip tarttırabilirler ama almak kaydıyla ki bizim de işimiz biraz daha bereketlensin” şeklinde konuştu.

“Ben onları davet ediyorum, yarışmak isteyen varsa gelip bizi bulabilirler”

Bu işi yapan diğer esnafa da meydan okuyan Maraz, “Biz günlük açık süt satıyoruz. Sütü tartmak daha zordur, çünkü sıvı bir ürün. Onu da tartıyoruz. Yıllardır aynı işin içerisinde olduğumuz için gözümüz aşina, elimiz hassaslaşmış iyice. Her türlü ürünü tartabiliyoruz. ‘Ben senden daha iyi yaparım’ diyen de oluyor. Bazı takipçilerimizle yarışma yaptığımız oluyor. Ama onlar çok uzak tartıyorlar. Sosyal medyada böyle ürün tartmaya çalışanlar var. 100 gram, 200 gram tartanlar da oluyor. Ben onları davet ediyorum, yarışmak isteyen varsa gelip bizi bulabilirler” ifadelerini kullandı.

“Ben böyle bir şey görmedim”

2 günde bir Ekrem Maraz’ın dükkanına zeytin ve peynir almak için geldiğini söyleyen Mümin Şentürk, "Hep böyle tartıyor, denk geliyor. Bugün zeytin almaya geldim. 300 gram istedim. 2 gram eksik tartınca bana hediye etti. Ben böyle bir şey görmedim. ‘Tak’ diye eliyle kantar gibi tartıyor" dedi.