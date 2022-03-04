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Helikopter kazası şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 11 asker, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde anıldı.

Haberde İnsan 04.03.2022, 12:36
Helikopter kazası şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 11 asker, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde anıldı.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter, 4 Mart 2021 tarihinde irtibat kesildikten sonra düşmüştü. Helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit olurken, 2 asker de yaralanmıştı. Aralarında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu şehit askerler için olayın birinci yıl dönümünde Çekmece köyünde mevlit programı düzenlendi. Köyün camisinde düzenlenen programda; Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Şehit olan askerler için duaların da yapıldığı programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilciler ile şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçen yıl 18 Mart’ta şehitler adına mevlit verdiklerini ve bu yıl da 11 şehidin ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit okuttuklarını belirten Çekmece Köyü Muhtarı Mahir Akhan, "Geçen sene 4 Mart 2021 tarihinde Çekmece köyü sınırları içerisinde hava şartları nedeniyle helikopter kazaya uğramıştı. Bu kazayı duyar duymaz cami hoparlöründen anons ettik. Bütün köylüler ve korucular 7’den 70’e herkes seferber olup olay yerine gitmişti. Normalde bu konuyla ilgili bizim orada 11 şehidimiz olmuş ve 2 asker de yaralı olarak kurtarılmıştı. Geçen yıl 18 Mart’ta şehitler için mevlit verdik. Bu sene de bugün onların yıl dönümü olduğundan dolayı tekrardan mevlit okutuyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin, yaralılara da sağlık sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı.

11 şehidin bu köyün evlatları olduğunu belirten Tatvan Liman Başkanı ve şehit korucu Yücel Aki’nin amcası Abdurrahman Aki ise, "Geçen sene meydana gelen acı olayda 11 şehit verdik. Köy muhtarımızı tebrik ediyorum. Her sene-i devriyelerinde inşallah bir gelenek haline gelir. Zira büyük Atatürk, Çanakkale’ye gelen saldırgan güçlerin bile ‘bizim topraklarımıza basan herkes bizim evlatlarımızdır’ deyip bu anlayışta, bu 11 şehit bu köyün evlatlarıdır. Dolayısıyla inşallah bundan sonra her sene-i devriyelerinde bu gelenek yaşatılacak ve bu şehitler unutulmayacak. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Daha sonra bu köyde bir şehit daha verdik ve bir anlamda burası şehitler köyü oldu. Aslında her toprağa düşen kanımız bu ülkenin tapusu noktasında daha büyük bir sağlamlaştırıyor ve vatan yapıyor. Bu vatan topraklarının kutsallaşma olayı şehitlerimizden ötürüdür. Mekanları cennet olsun. Topyekun millet olarak sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizi, evlatlarımızı, komutanlarımızı ve sevdiklerimizi unutmuyoruz" dedi.

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