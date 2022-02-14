Hediye edilen engelli puseti ile 11 yıl sonra dışarı çıktı

Karabük’te Serebral Palsi (beyin felci) nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşayan Tülin Özata (14) hediye edilen engelli puseti sayesinde yeniden dışarıya çıkma fırsatı yakaladı.

Merkeze bağlı Cumayanı Köyü’nde yaşayan Cemal ve Özlem Özata çiftinin Tülin isimli çocuğu 3 yaşındayken beyin felci geçirmesi nedeniyle engelli kaldı. 11 yıldır yatağa bağımlı kalan 14 yaşındaki Tülin’in durumunu öğrenen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, ilgili kurumlarla görüşerek rahatça kullanabilecekleri engelli puseti temin etti.

Daha sonra Özata çiftini evinde ziyaret eden Başkan Yardımcısı Emlik puseti aileye teslim etti.

14 yaşındaki Tülin hediye edilen puset sonrası büyük mutluluk yaşarken, uzun yıllar sonra dışarıya çıkma imkanı yakaladı.

Duygulu anlar yaşayan Anne Özata, “Devletimizden Allah razı olsun. 11 yıldır çocuğumu dışarı çıkartmıyorum, daha şimdi çıkarttım. Arabada rahat etti” ifadelerini kullandı.

(RB