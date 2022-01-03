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HDP’li belediyenin mağdur ettiği 914 ‘T plaka’ hak sahibi aile çözüm bekliyor

HDP’li belediyenin Diyarbakır’da mağdur ettiği, T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİTHAKDER) basın açıklaması düzenledi. DİTHAKDER sözcüsü Süleyman Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çözüm için çalışmaların başlatılması gerektiği talimatı vermesine rağmen sorunun çözülmediğini hatırlattı.

Haberde İnsan 03.01.2022, 13:30
HDP’li belediyenin mağdur ettiği 914 ‘T plaka’ hak sahibi aile çözüm bekliyor

HDP’li belediyenin Diyarbakır’da mağdur ettiği, T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİTHAKDER) basın açıklaması düzenledi. DİTHAKDER sözcüsü Süleyman Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çözüm için çalışmaların başlatılması gerektiği talimatı vermesine rağmen sorunun çözülmediğini hatırlattı.

HDP’li belediyenin mağdur ettiği Diyarbakır T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİTHAKDER Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde T plaklarıyla ilgili açıklama yaptı. DİTHAKDER Başkanı Ahmet Arslan ve taksicilerin katıldığı açıklamada, Dernek Sözcüsü Süleyman Aydın, 13 yıldır mağduriyet yaşadıklarını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çözüm olması için çalışmaların başlatılması gerektiği talimatı vermesine rağmen sorunun çözülmediğini öne süren Aydın, mağduriyetin ve hak arama mücadelelerinin üzerinden 13 yıl geçtiğini belirtti.

Hak mücadelelerini kurdukları dernek çatısı altında sürdürmekte olduklarını aktaran Aydın, “Adımıza kayıtlı tescil belgelerimizin olmasına ve 2010 yılındaki UKOME kararında belirtildiği gibi ‘İhtiyaç halinde plakalarınız sırasıyla verilecektir’ hükmüne rağmen belediye yetkilileri plakalarımızı vermemekte, aktifleşme kararı almamakta ısrar etmektedir. Diyarbakır’da yaptığımız basın açıklamaları, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmeler ve nihayet İçişleri Bakanımız ile bizzat yaptığımız yazılı ve sözlü görüşme dahil bu sorunumuzun çözümüne ve belediyede yetkilendirilmişlerin tavrında bir değişiklik olmadı. Yıllardan beri kangrenleşen sorunumuz gündeme geldi ve bu vesile ile saygıdeğer hemşerilerimizden destek görmeye başladık. Ticari taksi hizmetinin gerekli olduğu ve bu hususta anılan konuda işin uzmanı olduğumuzu bilen sivil toplum kuruluşları da yanımızda olduğunu beyan ettiler. İçişleri Bakanımızın Diyarbakır’a ziyareti sırasında Diyarbakır Valimizin de hazır olduğu bir programda ticari taksi konusu, dernek yöneticilerimiz tarafından dile getirilmiş buna mukabil İçişleri Bakanımızın ‘çözün’ şeklinde talimatı olmasına rağmen şimdiye kadar bir arpa boyu yol alınma sorumluluğu yerine getirilmemiştir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde şimdiye kadar hak sahibi olduğumuzu inkar eden, talebimize kulak tıkayan belediye yetkilileri, bu sefer bizimle dalga geçer gibi T plaka hak sahipleri arasında yüksek muhammen bedelle ve kiralama usulüyle ihale yapılmasına karar vermişlerdir. Adımıza kayıtlı tapu gibi belgelerimiz. Daha önce yazılı ve sözlü olarak bize beyan edilen sözler olmasına rağmen belediye ihalede ısrar etmektedir” dedi.

“İhale yöntemiyle ve yüksek muhammen bedelle plakalarımızı bize kira ile vermek istiyorlar”

Haklarının bir an önce teslim edilmesi gerektiğini savunan Aydın, “Daha önce emsalimiz olan bin 147 plaka hangi şartlarda aktifleştirildiyse aynı şekilde hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Rica, ısrar, yasal, insani hak kapsamında talep ettiğimiz hat beklentimiz yok sayılmaktadır. Belediyenin haksız ve hukuksuz bu kararını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yıllardır 914 ailenin umut bağladığı T plakalarının aktifleşmesi için Diyarbakır’daki tüm sivil toplum kuruluşlarının desteğini bekliyoruz. İhale yöntemiyle ve yüksek muhammen bedelle plakalarımızı bize kira ile vermek isteyenler bilsinler ki yeni ve kapsamlı bir yasal süreç sonucunda kazanan biz olacağız. Umuyor ve diliyoruz ki, hukuksuz, keyfi, gayri vicdani, kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan bu ihaleden vazgeçilir, gerçek hak sahiplerinin hakları teslim edilir. Aksi halde ekmek kapımız olan plakalarımızın çıkması için sonuna kadar yasal mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz” diye konuştu.

DİTHAKDER Başkanı Ahmet Arslan ise kentteki taksilerin yetersiz olduğunu ve 500 kadar daha T plakaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Arslan, mağdur edilen T plaka sahiplerinin haklarının kazanılması noktasında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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