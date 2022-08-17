HDP ve PKK mağduru aileler bin 79 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 79’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 303 ailenin evlat nöbeti bin 79’uncu gününe girdi. Aileleri evlat nöbetinde olan 37 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından işlemleri yapılarak ailelerine teslim edildi.

Diyarbakır’da oğlunun 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını vurguladı. Demir, "Biz 3 yıldır buradayız, bir ses yok. Oğlumu versinler, ne istediler bizden. Sabah gitti bir daha gelmedi, 7 yıldır oğluma hasret kalmışım. Oğlum yetim idi. Aziz oğlum, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, senin peşindeyim, gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım” dedi.