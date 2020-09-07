banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fındık fiyatları neden her şehirde farklı?
Fındık fiyatları neden her şehirde farklı?
Yaz lezzetleri kışa hazırlanıyor
Yaz lezzetleri kışa hazırlanıyor
“Sokak Sokak Masal” anlatılacak
“Sokak Sokak Masal” anlatılacak
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Spor yapmak için en verimli saat bu!

HDP önünde evladını bekleyen ailelerin hikayeleri yürek burkuyor

DİYARBAKIR HDP İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE 1 YILDIR EVLAT NÖBETİNDE OLAN AİLELERİN, YÜREK BURKAN HİKAYELERİ KAN AĞLIYOR. ACILI BABALARDAN ABDULLAH DEMİR, “BİR KIZ ÇOCUĞUNA SİLAH VERİP DAĞA MAHKUM EDEREK Mİ BİZİ SAVUNUYORSUNUZ, KADINLARIN HAKKI DİYORLAR BU KIZ ÇOCUĞU KADIN DEĞİL Mİ, BU ANNE KADIN DEĞİL Mİ, SEN NASIL KADIN HAKKI SAVUNUYORSUN, BU YALAN NEREYE KADAR GİDECEK” DEDİ.

Haberde İnsan 07.09.2020, 15:51
4
HDP önünde evladını bekleyen ailelerin hikayeleri yürek burkuyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek burkmaya devam ediyor. Çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan ailelerden Abdullah Demir, "Bir kız çocuğuna silah verip dağa mahkum ederek mi bizi savunuyorsunuz? Kadınların hakkı diyorlar, bu kız çocuğu kadın değil mi, bu anne kadın değil mi, sen nasıl kadın hakkı savunuyorsun, bu yalan nereye kadar gidecek" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi başlatan aileler, nöbetin 1’inci yılını geride bıraktı. Tüm olumsuz şartlara, teröristlerin ve uzantılarının tehditlerine rağmen aileler, eylemden vazgeçmedi. Teslim olan her çocuk, eyleme dahil olan her aile, örgütün çözülmesini sağlayıp ailelerin umutlarını yeşertti.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, sözde Kürtleri savunmak için meclise giren HDP’li vekillere tepki göstererek kendisinin de Kürt olduğunu, halkın sorununu çözmek için gidenlerin koltuğuna zarar gelmemesi için sustuklarını aktardı.

"Diğer çocuklarına ekmek verebilecek kimse olmamasına rağmen buradalar"

Evde diğer çocuklarına ekmek verebilecek kimsesi olmayanların bile onları bırakıp evlatlarını istemek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geldiğini aktaran Demir, "çocuğu için Irak, Suriye, Rakka ve Kandil’e gittiğini söyledi. Demir, "1 yılımız geçti burada eylemimize devam ediyoruz. Bu vicdansızlar gelip bize bir açıklama yapmıyorlar, sözde Kürt milletvekilleri. Bizde Kürt’üz, aslımızı inkar etmiyoruz, bir milletvekili meclise halk için gider, halkın sorununu çözmek için gider. Adamlar gidip orada koltuğa yapışmış, kendi koltuklarına bir şey olmasın ne olursa olsun diyorlar. İnsanda vicdan ve merhamet olursa bu genç çocukları görmesine rağmen nasıl o sandalyede oturuyorlar. Gelip halkın derdini dinleyerek neden burada olduğumuzu sormaları lazım, bunlarda vicdan ve merhamet yok. Biz siyaset için değil canımız için burada oturduk. Evde diğer çocuklarına ekmek verebilecek kimsesi olmayanlar bile çocuklarını bırakıp şuan burada çocuklarını istiyorlar. Milletvekillerin neden bir şey demiyor, HDP’nin zaten mayası belli, adamların yolu belli ama diğer milletvekilleri sesimizi duyması lazım. Allah korkuları varsa gelip bu çadırda bizi dinlerler. Bu insanlar siyaset için burada değiller, bu insanların acıları var canlarını aldılar. 10 yaşındaki bir çocuğu nasıl dağa götürüp silah verirsin bu hangi insanlığa yakışıyor, insanlıktan nasibini almamışlar. Bir kız çocuğuna silah verip dağa mahkum ederek mi bizi savunuyorsunuz. Kadınların hakkı diyorlar bu kız çocuğu kadın değil mi, bu anne kadın değil mi, sen nasıl kadın hakkı savunuyorsun? Bu yalan nereye kadar gidecek. Biz çocuklarımıza kavuşacağız, devletimiz güçlüdür, biz bu bayrak altında yaşıyoruz. 5 yıldır ne Irak, Suriye, Rakka ne de lanet Kandil’i bıraktım. Ya 80 yaşındaki bir kadın buradan Kandil’e gitmiş beli yerde o anneye çocuğunu göstermiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve bizi mecliste gündeme getiren Ömer Çelik’e teşekkür ediyorum. Oğlum fırsat bulursan dön gel, Türk askerine teslim ol. Devletimiz güçlü bir devlet 15 tane çocuk geldi, ellerine kelepçe vurmadan ailelerine teslim ettiler. Bundan güzel bir şey var mıdır, orada size giderseniz cezaevine atarlar diyorlar yalandır. Devlet gelen çocuklara yeni kıyafet giydirmeden anne ve babaya teslim etmiyor bundan güzel bir şey var mı" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25