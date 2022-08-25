HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 4’üncü yılına girecek: Aileler, destek çağrısında bulundu

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 4’üncü yılına girecek evlat nöbetleri için Türkiye’ye destek çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar’ın HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019’da partinin il başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu. Akar’ın 24 Ağustos 2019’da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019’da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Bugün 1088’nci güne giren aileler, yıl dönümüne destek çağrısında bulunmak için basın açıklaması düzenledi. Aileler adına konuşan annelerden Ayten Elhaman, anne ve babalar olarak HDP’nin önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

HDP’den ve PKK’dan çocuklarını alacaklarını vurgulayan Elhaman, "Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız. 3 Eylül’de 4’üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye’yi buraya davet ediyoruz. Sesimizi duysunlar, dünya sesimizi duysun. Annelerin çığlığını duysunlar. Çocuklarımız kandırılarak dağa götürüldü. 9-10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının dağda ne işi var? Ellerinden kalemlerini alıp dağda kurda kuşa yem ediyorlar. Evlatlarımızı versinler, biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Baba Süleyman Aydın da evlatları için gösterdikleri kararlılıktan asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Aydın, “Anne ve babalar olarak insan haklarına savunanlara sesleniyoruz. Herkese insan hakları var bizim çocuklara insan gakları yok mudur? Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.