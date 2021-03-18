Hazır ürünler yün piyasasını zora soktu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yün kabartma işiyle uğraşan Azad Bingöl, hazır yorgan ve yastıklardan dolayı zor günler geçirdiklerini söyledi.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 yıl önce yün kabartma ve yorgan dikim makinesiyle işe başlayan Azad Bingöl, eskiden yün tarağı ve el emeği ile saatlerce yapılan uğraşın sonunda hazır hale gelen yünün gelişen teknoloji ile beraber makine sayesinde sadece dakikalar içerisinde hazır duruma geldiğini belirtti. Temizlenen ve taranan yünün yorgan dikim makinesine atılarak döşek ve yorgana dönüştüğünü ifade eden Bingöl, hazır yastık ve yorganların çıkmasıyla işlerinin düştüğünü belirtti. Azad Bingöl, “İş yerimiz, Yüksekova için büyük bir hizmetti. Herkes yün kullanıyordu. Şimdi ise iş silikon ve elyafa döndü. İşlerimiz bayağı düştü. Bizde her zorluğa rağmen bu işe devam ediyoruz. Yüksekova soğuk bir memleket, onun için yün daha çok tercih ediliyordu. Şimdi çıkan silikon ve elyaflar işimizi bayağı düşürdü” dedi.