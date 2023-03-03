Hayvanseverlerden Gaziemir Belediyesinde protesto

Bir grup hayvansever, Gaziemir Belediyesi önünde eylem düzenleyerek belediyeye ait veteriner kliniğine getirilen hayvanlara yeterince bakılmadığını hatta bazılarının öldürüldüğünü iddia etti.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan bir grup hayvansever, çeşitli nedenlerle Gaziemir Belediyesine ait veteriner kliniğine getirilen hayvanlara yeterince bakılmadığını hatta bazılarının öldürüldüğünü iddia ederek belediye önünde eylem düzenledi. Grubun tuttuğu dövizlerde "Yaşam hakkımı gasp etme", "Hayvan haklarını yok sayan siyasilere oy yok" yazıları yer aldı.

"Eros, Tekir ve Yaşar’a ne oldu?"

Açıklamayı hayvanseverler adına Efsun Yıldız okudu. Yıldız, "Gaziemir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün işlediği suçları ve gerçekleştirdiği yaşam hakkı ihlallerini halka ifşa etmek ve tepki göstermek için bugün burada Gaziemir Belediyesinin önünde toplanmış bulunmaktayız. 6 Ekim 2021 tarihinde Evka 7’den mantar tedavisi için alınıp şu an nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı dahi belli olmayan köpek Eros’a ne oldu? Yine aynı tarihte diğer bir gönüllünün gözündeki kist sebebiyle tedavi edileceğini umarak Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne verdiği yavru kedi Tekir tedavi edilmeden 10 gün içerde tutulup sonra bırakıldığı gün neden öldü? Bir deri bir kemik halde ve 100 gr kalan kedinin hesabını nasıl vereceksiniz? Kendini size karşı savunamayan ve kapattığınız yerden kaçamayan bu hayvanın yaşamından olmasının hesabını veremezsiniz" dedi.

"Bu açık bir cinayettir"

"Engelli bırakılmış olan kısır, küpeli ve ısırma vakası olmayan Yaşar’ı 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlal ederek 25 Ağustos 2022 tarihinde uyuşturucu iğne ile nasıl ateş edip öldürdüğünüzün hesabını verebilecek misiniz? Onu da veremezsiniz" diyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Kısır ve küpeli bir köpeği ısırma raporu ve kanıtı olmadan almak suçken, veteriner hekim olmadan uyuşturucu iğne atmak diğer bir suçken Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu hayvanı öldürerek suç üstüne suç işlemiştir. Bu açık bir cinayettir. Yetersiz olan Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bile suç olan bu eylemin sonucu olarak yeterli bir kanun olması dahilinde bu kişilerin cinayetten yargılanacağı ve ceza alacağı açıktır. Yaşar’ın canına Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kast edilmiştir ve Yaşar uyuşturucu iğne atılarak öldürülmüştür."

"Açıklama skandaldır"

Leishmania tanısı konulduğu iddia edilen Dikkulak isimli köpeğin de uyutularak öldürüldüğü duyumunu aldıklarını söyleyen Yıldız, "Gaziemir Belediyesi, sosyal medya hesabından eylem yapacağımız gün yaptığı açıklamada köpeğin tedavisinin devam ettiği, bu köpeğin hastalığının bulaşıcı olduğu ve bu köpeği sahiplendiremeyeceklerini ve köpeğin öldürüleceğini açıklamıştır. Bu açıklamayı panik halinde yaptıklarını tahmin etmekle birlikte bu açıklama onların yaşam hakkı konusundaki zihniyetlerini ortaya çıkaran bir skandaldır. Dikkulak’ın takibini yapan gönüllü bu açıklamayı gördükten sonra gidip görmek istemiş fakat Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ona gösterilmeyip dilekçe yazılması ve 1 ay içinde cevap alacağı söylenmiştir. Gaziemir Belediye başkanına soruyoruz; bu hayvanı öldürmediyseniz neden göstermiyorsunuz? Kaldı ki öldürmediyseniz neden veteriner işleri müdürünüz öldürmediklerini onunla konuşmaya gelen gönüllüye açıklamadı ve köpeğin tedavi olmasının önünü kesti? Dikkulak çoktan sahiplenilip tedavi sürecine başlanabilirken neden ölüme mahkum edilmek isteniyor eğer bu kişilerin amacı tedaviyse?" diye sordu.

Hayvansever grup, belediye önünde slogan atarak eylemi sonlandırdı.