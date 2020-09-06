Hayvansever genç kızdan alkışlanacak hareket

Diyarbakır’da hayvansever genç kız, sıcaktan bunalan kediye pet şişenin kapağı ile su içirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen anlar, insanlık ölmemiş dedirtti.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin kapısının önünde yorgun halde bulunan kediyi gören hayvansever, markete giderek su aldı. Daha sonra kedinin yanına gelen genç kız, beraberinde getirdiği suyu açıp kapağı ile kedinin su içmesini sağladı. Su ihtiyacını gideren hayvanla ilgilenen genç kızın tavrı, insanlığın ölmediğini bir kez daha gösterdi. Tüm bu anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.