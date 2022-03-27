banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kar üstünde eğitim kampı
Kar üstünde eğitim kampı
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar

Hayvanlar ile eğitim Avrupa Birliği yolunda

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi; geyik, flamingo, nandu, kaz, keçi, ördek gibi hayvanlar ile özel gereksinimli bireylerin eğitimini farklılaştırdı. Çocuklar, hayvanlar ile inanılmaz bağlar kurdu. Özellikle otizmde çocukların tanısı kalkınca, proje akademisyenlerin de dikkatini çekti. Hayvanlar ile eğitim, Avrupa Birliği’nin çalışmaları arasına girmeye hazırlanıyor.

Haberde İnsan 27.03.2022, 10:23
Hayvanlar ile eğitim Avrupa Birliği yolunda

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi; geyik, flamingo, nandu, kaz, keçi, ördek gibi hayvanlar ile özel gereksinimli bireylerin eğitimini farklılaştırdı. Çocuklar, hayvanlar ile inanılmaz bağlar kurdu. Özellikle otizmde çocukların tanısı kalkınca, proje akademisyenlerin de dikkatini çekti. Hayvanlar ile eğitim, Avrupa Birliği’nin çalışmaları arasına girmeye hazırlanıyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, farklı bir yöntemle 7 yıl önce doğa içinde eğitim vermeye başladı. Bu çerçevede, özel gereksinimli bireylerin çok daha iyi gelişmesi ve eğitimlerine pozitif katkı sunması amacıyla kurum yetkilileri okula farklı hayvanlar aldı. Hayvanlar ile çocukların çok farklı bağ kurduğunu keşfeden yetkililer; geyik, flamingo, nandu, kaz, keçi, ördek gibi hayvanları eğitimde kullanmaya başladı. Özellikle otizmde birçok çocuğun tanısı kalkınca proje akademisyenlerin dikkatini çekti. Hayvanlar ile eğitim Avrupa Birliği’nin çalışmaları arasına girmeye hazırlanıyor.

"Çocuğun çocuk olması gerektiği bir ortama gelmesi gerekiyordu"

Projenin detaylarını paylaşan okul yetkilisi Mehmet Ali Kaşka, "Kurumumuzu hayata geçirirken bu çocukların normal çocuklardan farklı olmadığını düşündük. Burası bir hastane veya tedavi yeri değil. Bildiğiniz üzere özel çocuklarımızın durumu da hastalık değil. Çocuğun çocuk olması gerektiği bir ortama gelmesi gerekiyordu. Tamamen bir doğa içerisinde bir kurum hayal ettik. Kurumumuzda hayvanlara yer vermek istedik. Alanımız büyük olduğu için tavuk horoz gibi belirli kümes hayvanlarını getirdik. Çocukların tavuk ya da horozların peşinden koştuğunu gördüğümüzde sakinleştiklerini fark ettik. Bunu biraz daha renklendirdik. Otizmli bir çocuğun hayvanların arasında sakin kaldığını onlarla göz teması kurduğunda aynı sakinlikte kalabildiğini görünce, kurumumuzda hayvan çeşitliliğini artırdık. En son buraya geyikler geldi. Geyikler sizi fark ettiği an göz temasını uzun bir süre kurar. Çocuklarda bu anlamda direkt geyiklerle temas sağlayabiliyor" dedi.

"Bu projeyi, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen bir projeye taşıdık"

Sınıf içerisindeki çalışmaların, göz temasını artırmak üzerine olduğunu ifade eden Kaşka, "Hayvanların konuya çok büyük fayda sağladığını gördük. Bu projeyi, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeye taşıdık. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 14’e yakın hayvanın özel çocuklar üzerindeki etkisinde, dünya çapında kanıta dayalı temellere ulaştık. Hayatta her şey bir psikolojiden geçiyor. Bazen başımızın neden ağrıdığını bilmiyoruz. En son geldiğimiz nokta aslında psikolojidir. Psikoloji iyi olduğu müddetçe nerede olursak olalım verimi daha fazla alıyoruz. Onları dört duvar arasına kapattığımız zaman, daha büyük bir davranış problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Doğal bir ortamda yanında bir flamingo ve kuğu ile gezerken, çocuk bu anlamda uyaranlara maruz kalıyor. Etrafına çok farklı bir şekilde odaklama sağlamış oluyor" diye konuştu.

"Akademisyenlerimiz burayı ziyaret etti"

Akademisyenlerin kurumu ziyaret ettiklerini ifade eden Mehmet Ali Kaşka, "Onlar da bu konuyla ilgili bir araştırma yapıyorlar. Doğanın ve hayvanın kendilerini şaşırtacak şekilde çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsediyorlar. Benim bundan sonraki hedefim, bu projenin tamamen olduğu gibi bir Avrupa ülkesi içerisinde de desteklenerek kurulmasıdır. Çünkü biz sadece Türkiye’de çocuklara değil, dünyanın her yerinde eğitime ihtiyacı olan bu doğru eğitimi götürmeliyiz. Söylediğim gibi çocukları bu kapalı alanların içine sıkıştırarak eğitimde bir yere varamayız. 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için bir sınıf ortamı olmamalı, tarih, matematik gibi normal temel dersler üzerinde çalışmıyoruz. Davranış üzerinde çalışıyorsak, öncelikle çocuğun davranış sergileyip iletişim kurarak sosyalleşebileceği bir ortamın olması gerekiyor. Nisan ayında başka bir proje çerçevesinde yine yurt dışından kurumumuza ziyaret gerçekleştirilecek. Sade bizim gördüğümüz bir manzara değil. Dünyadan da izlenen bir manzara çünkü yaklaşık 21 Avrupa ülkesinde yaşayan gurbetçi ailelerimizin çocuklarına da hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19