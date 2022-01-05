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Hayvan sahiplerine sahte ve kaçak aşı uyarısı

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, belirlenen asgari ücret tarifesinin altında satılan ilaç ve aşıların sahte veya kaçak olabileceğini belirterek, “Bu uygulamaların hayvanlarımıza sıkıntı oluşturabileceğini hiçbir zaman akıllarımızdan çıkartmamalıyız” dedi.

Haberde İnsan 05.01.2022, 09:55 05.01.2022, 10:08
Hayvan sahiplerine sahte ve kaçak aşı uyarısı

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, belirlenen asgari ücret tarifesinin altında satılan ilaç ve aşıların sahte veya kaçak olabileceğini belirterek, “Bu uygulamaların hayvanlarımıza sıkıntı oluşturabileceğini hiçbir zaman akıllarımızdan çıkartmamalıyız” dedi.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen koronavirüs aşıları, hem Türkiye hem de dünya genelinde aşı tüpü tedariki sıkıntısı oluşturdu. Veteriner kliniklerinde de bir dönem boyunca bu sıkıntıdan dolayı bazı aşılar tedarik edilemedi. Bu dönemde elindeki stokları kullananların yanı sıra kaçak veya sahte aşı uygulayan veteriner kliniklerin olduğu iddiaları da öne sürüldü. Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, bir aşının sahte olup olmadığını anlamanın oldukça zor olduğunu, her yıl açıklanan asgari ücret tarifesinde belirlenen fiyatların altında satılan ilaç veya aşıların sorgulanması gerektiğini belirtti.

“Birçok hekimimiz aşı yapmamayı göze alarak sahte ve kaçak aşıları kliniklerinde kullanmadılar”

Başkan Kızılinler, kendilerine bağlı olan veteriner kliniklerinin aşı eksikliği olan dönemi sahte veya kaçak aşılara yönelmeyerek atlattığını aktardı. Veteriner hekim Kızılinler, “Geçen yıl içerisinde çok ciddi bir aşı problemi oldu. Pek çok kliniğimiz aşı teminiyle alakalı problemler yaşadı. Biz o dönemde oda olarak kliniklerimizde yaptığımız kontrollerde tüm Türkiye’de aslında bayağı yaygın olarak kullanılan aşıların burada kullanılmadığını gördük. Bu çok güzel bir olay. Arkadaşlarımız aşı yapmamayı göze alarak sahte ve kaçak aşıları kliniklerinde kullanmadılar” ifadelerini kullandı.

“Sahte veya kaçak aşı ve ilaçlar belirlenen kalite standardında olmaz”

Aşılarla ve ilaçlarla alakalı GNP teknolojisi kullanıldığını ve bu teknolojiye göre ilaç ve aşıların belli standartlarda olduğunu kaydeden veteriner hekim Kızılinler, sahte veya kaçak aşı ve ilaçlarda bu standardın olmadığını söyledi. Bu tip ürünlerin hayvan sağlığını tehdit edebileceğine veya yeterli etkiyi sağlamayarak hastalıklara karşı savunmasız bırakabileceğine değinen Kızılinler, şöyle konuştu:

“Türkiye’deki kliniklerimizde kullanılan aşıların tamamıyla alakalı belli kalite standardının olduğunu düşünebiliriz. Sahte veya kaçak ilaç ve aşıyla alakalı bu standart kesinlikle olmaz. Özellikle aşılar bu standardın dışında gelirlerse, soğuk zincire dikkat edilmediği, ve edilememe ihtimalinden dolayı hayvanlarımızla alakalı aşı yaptıktan sonra enfeksiyon oluşması gibi problemler yaşayabiliriz. Kalitesiyle alakalı sıkıntı da antikor oluşmaması olabilir, bu da hayvanların aslında hastalanmalarına hem de aşı yapılmasına rağmen ilgili hastalığa karşı dayanıklı olmamalarına sebep olabilir. Hayvan sahiplerimizin bu konuyla ilgili dikkatli olmaları gerekir.”

“Asgari ücret tarifesi altında satılan aşı veya ilaç sorgulanmalı”

Veteriner hekimler için uygulanan ücretleri her odanın kendi ilinde olmak üzere belirlediğini ifade eden Başkan Kızılinler, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası olarak Eskişehir ve Bilecik’te her senenin sonunda bir sonraki yılda kullanılacak fiyatları belirleyip ‘Asgari Ücret Tarifesi’ olarak dağıttıklarını belirtti. Eskişehir’de, Bilecik’te ya da farklı bir yerde asgari ücret tarifesinin altında bir uygulama yapılırsa, bunun sahte ilaç, aşıdan kaynaklanabileceğinin hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurgulayan Kızılinler, “Biz oda olarak kliniklerimizin ortalama standartlarının üzerinde olmasıyla alakalı çalışmayı Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yapıyoruz. Kliniklerimizde aslında bu konuyla alakalı çok büyük problemler yok. Ama yine de akıllarda olsun, hayvan sahipleri mutlaka asgari ücret tarifelerini görsünler ve altında yapılacak uygulamaların mutlaka farklı uygulamalardan, sahte ya da kaçak aşılardan olabileceğini düşünsünler. Bunun da hayvanlarımıza sıkıntı oluşturabileceğini hiçbir zaman akıllarından çıkartmasınlar, çünkü hayvanlarımız bizim için çok değerli” diye konuştu.

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