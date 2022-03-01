Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’nin hayvan sahiplendirme etkinliğinde 5 sokak köpeği sahiplendirildi.

Mamak Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi ilçeye bağlı Kutludüğün köyünde bulunan köpek barınağında sokak hayvanlarını sahiplendirme etkinliği düzenledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’ın katıldığı programda bakımları tamamlanan 5 sokak köpeği yeni aileleriyle buluştu. Sokak köpeklerini sahiplenen ailelere Mamak Belediyesi tarafından patili dostlar için 1 yıl boyunca 500 lira nakit para, mama ve bakım hizmetleri verileceği ifade edildi.

“Sokak hayvanları da bize emanettir”

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Köse, “Belediyemizin sokak hayvanları rehabilitasyon merkezindeyiz. Buradan 5 tane ailemize köpekleri sahiplendirdik. Bir proje çalışmıştık aslında o projenin devamı olarak bunu gerçekleştirdik. Biz tabii sokak hayvanları da bize emanettir Onların bakımından da bizler sorumluyuz, öyle düşünüyoruz. Özellikle geçen sene bu konuda bir çalışma yapmıştık. Bu sene bu çalışmayı biraz daha geliştirdik. Dedik ki: sokaktan köpek sahiplenenlere ‘aylık 500 lira nakdi destek verelim, sağlık bakımlarını yapalım, mamalarını verelim’ böyle bir kampanya başlatmıştık. Müracaat edenler arasında şartlarını sağlayanlara köpekleri vermeye başladık. Tabi şöyle oluyor, biz sokakta rahatsızlık veren köpekleri öncelikli olarak alıyoruz, onların bakımlarını ve kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Zaman zaman birtakım sakatlıklar oluyor onları tedavi ediyoruz ve sağlıklı bir şekilde barınağımızda tutuyoruz” diye konuştu.

Sokak köpeklerini sahiplenen ailelerin heyecanlarına ortak olan Ak Parti Milletvekili Yıldız, “Çok mutluluk verici. O içimizdeki sevgiyi burada hem hayvanlarla hem diğer insanlarla paylaşıyor olmak gerçekten çok önemli. Çünkü hakikaten hem sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması hem de ailelerin çocuklarının aslında sevmeyi, sevgiyi hayvanlarla birlikte öğrenmesi meselesi çok değerli ve çok önemli. Ben buna vesile oldukları için Mamak Belediyesine, Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şanslı benimle olduğu için gerçekten çok şanslıyım”

Bakım merkezinden köpek sahiplenen ailenin genç üyesi Ayça Kılıçarslan, “Başkanımızın yaptığı proje gerçekten güzel bir proje. Hayvanları seviyorum. Beslemeyi de seviyorum. Şanslı benimle olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Çok mutluyum ve heyecanlayım. Genellikle onunla gezeceğim. Okula gidiyorum, okula götürmeyi de düşünüyorum. Hafta sonu da parka gideriz” dedi.

“Sokak hayvanlarımıza yardımcı olacağız”

Mamak belediyesi tarafından sunulan hizmete teşekkür eden Aytekin Şahin, “Sokak hayvanlarımıza ve köpeklerimize sevgiyi saygıyı çocuklarımıza öğretmek için çaba göstereceğiz. Çocuklarımız korkmasınlar diye, aç kalıpta ısırmasın, havlamasın diye evlerde bakmaya sokak hayvanlarımıza yardımcı olacağız” ifadelerine yer verdi.

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi Kurum Müdürü Kevser Güney, “Bugün bizim gerçekten en utlu günlerimizden bir tanesi çünkü sokaktan alıp rehabilite ettiğimiz hayvanlarımıza güzel yuvalar bulmuş olduk. Denetimlerimiz sonrasında da bunun devam ettiğini görmek bizi daha da mutlu edecek” şeklinde konuştu.