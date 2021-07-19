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Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Adıyaman’da arefe gününde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Haberde İnsan 19.07.2021, 15:46
Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
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Adıyaman’da arefe gününde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tuttu.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan yerlerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için pazarlık yaptı.

Kurbanlık almak için hayvan pazarına geldiğini söyleyen vatandaşlar ise “Sabahtan beri buradayız. Kurban Bayramı için hazırlık yapıyoruz. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyoruz. Gayet güzel bir şenlik havası var. Bizde onun tadını yaşıyoruz o yüzden, bizde birazdan kurbanımızı alıp eve gideceğiz” diye konuştu.
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