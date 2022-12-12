Hayvan kimliklendirmesinde son tarih 31 Aralık

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan kimliklendirmesinde son tarihin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, Samsun’da şu ana kadar 12 bin 210 hayvanın kimliklendirildiğini açıkladı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ve sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başladı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarına çip ve kimlik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Amacı hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıklarının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamak olarak ifade edilen sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerinde, mevcut sahipli hayvanlarımız için bakanlığımızca belirtilen sürecin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Yönetmelik gereği ev hayvanı sahiplerinin, kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartarak; doğum, ölüm, kayıp ve sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il ve ilçe müdürlüklerimize süresi içinde bildirmeleri de zorunlu hale getirilmiştir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan uygulama sürecinde, il müdürlüğümüz ekipleri tarafından yaklaşık 20 bin adet mikroçip ve pasaport alım işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, gerekse de serbest çalışan veteriner hekimler tarafından kimliklendirme işlemleri yürütülmüş olup 30 Nisan 2021 tarihinde Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası ile ilgili protokol imzalanmıştır. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ilimiz genelinde 5 bin 888’i kedi ve 6 bin 322’si köpek olmak üzere toplam 12 bin 210 hayvana mikroçip uygulanarak bakanlığımızın PETVET sistemine kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

PETVET sistemi hakkında bilgi veren Müdür İbrahim Sağlam, "Mikroçip uygulamasıyla, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET); hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/ mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri, hayvana ait aşı bilgileri ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca sahip değişikliği, kayıp ve ölüm bildirimleri de sisteme kaydedilmektedir. Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi içinse; ev hayvanı sahip değişikliği belgesi ve yurt dışından ithal edilmiş hayvanlar için ise ithalat belgesinin bir örneği ve varsa pasaportu ile 60 gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, il ve ilçe müdürlüklerine ya da bakanlıkça yetki verilmiş kurum/ kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvurur. Yetkili veteriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna, sahip değişikliği işlenir. İthal hayvanlar için de yeni pasaport düzenlenir. Sahipsiz hayvanların hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi halinde, Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ve varsa hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine başvurulur. Resmî veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenir ve veri tabanına kaydedilir. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde ve kaybolması halinde de 7 gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il ve ilçe müdürlüğüne ya da bakanlıkça yetki verilmiş kurum/ kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirir. Yetkili veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına işlenir. Bu bağlamda, halen kimliklendirme işlemlerini yaptıramamış olan kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize veya serbest veteriner hekimlere başvurması gerekmektedir. Bu yılsonuna kadar kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı Kanun’un ilgili maddesi gereği 2023 yılı için 3 bin 642 lira idari para cezası uygulanacaktır. 1 Ocak 2023 yılından itibaren yeni doğan ev hayvanlarının kimliklendirme çalışmaları ise 2023’ün ilk 6 ayı içinde tamamlanma şartıyla devam edecektir" şeklinde konuştu.