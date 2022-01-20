Hayvan besicilerine aşı ve antijen müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında besicilerden alınan tüberkülin testi ile mallein testinin antijen ve aşı bedelleri kaldırıldı.

Samsun Valiliği, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı doğrultusunda yürütülen aşılama programları kapsamında; sığır brusellozu, koyun keçi brusellozu, şarbon, koyun keçi vebası aşı bedellerinin tamamı ve hastalıktan ari işletmelerde uygulanan tüberkülin testi ile tek tırnaklı hayvanların kayıt ve sevk işlemleri için uygulanan mallein testinin antijen bedellerinin kaldırıldığını, besicilere aşı bedelleri alınmadan uygulama yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Brusella; hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olabilen, hayvanlardan elde edilen pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleriyle çiğ etlerin tüketimi ve enfekte hayvanlarla temasla kişilere bulaşabilen bir hastalıktır. Brusella aşılaması, 3-6 aylık dişi buzağı, kuzu ve oğlaklarda göz damlası şeklinde uygulanmaktadır. Şarbon (antraks), toprakta bulunan bir bakterinin neden olduğu ve sığır, koyun, keçi ve tek tırnaklı gibi hayvanları etkileyen ve bu hayvanlardan insana bulaşan ciddi bir hastalıktır. Şarbon (antraks) aşılaması ise hastalık çıkan mihraklarda, takip eden beş yıl süre ile yapılmaktadır. Koyun ve Keçi Vebası, koyun ve keçilerde görülen, bulaşıcı ve genellikle akut seyirli viral bir hastalıktır. Koyun Keçi Vebası (PPR) hastalığı ile mücadelede yeni doğan genç hayvanlar 3 aylıktan itibaren aşılanmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır ve koyun-keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulanmaktadır. Bunun yanında hastalıktan ari işletme çalışmaları çerçevesinde kullanılan tüberküloz antijenleri bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik gereğince TÜRKVET’e damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklı kayıt ve sevk işlemleri yapılmadan önce at ve katırlara ruam hastalığının tespiti için uygulanması gereken mallein testinin antijeni ücretsiz olarak uygulanacak. Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabileceğinden, hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumanın ve gıda güvenilirliğini temin etmenin mümkün olamayacağını dile getirerek, aşı bedellerinin kaldırılmış olmasının ‘Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan’ yaklaşımı bağlamında hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliliği ve halk sağlığı için müjde niteliğinde olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı doğrultusundaki aşılama programının ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütüleceğini ifade ederek, besicilere mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.