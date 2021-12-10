Hayranı olduğu jandarmadan lise öğrencisi Sosin’e doğum günü sürprizi

Mardin’in Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli, Gazi Anadolu Lisesi 9’uncu sınıfta okuyan Sosin Turan’a doğum günü sürprizi yaptı.

Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi’nde okuyan Sosin Turan, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünde, jandarmaya hayranlık duyduğunu ve ziyaret etmek istediğini belirten bir kutlama mektubu ve camdan yaptığı bir çerçeve gönderdi. Mektubu alan jandarma personeli, okul ile irtibata geçerek Sosin Turan’ı okulunda ziyaret etmek istedi. 9 Aralık günü Turan’ın doğum günü olduğunun öğrenilmesi üzerine bu sefer Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personeller hazırladıkları doğum günü pastası ile okula gelerek Turan’a sürpriz yaptı.

Jandarmanın sürprizi karşısında önce şaşıran sonra da mutlu olan Sosin Turan, doğum gününü öğretmenleri, jandarma personelleri ve sınıf arkadaşları ile birlikte kutladı.