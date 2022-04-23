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Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ismini vermeyen hayırsever iş insanları Kavaklık Mahallesi’nde bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı. Hayırseverlerin bu uygulamasından hem borcu olan vatandaşlar hem de alacaklarını tahsil eden bakkallar büyük memnuniyet duydu.

Haberde İnsan 23.04.2022, 14:59
Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ismini vermeyen hayırsever iş insanları Kavaklık Mahallesi’nde bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı. Hayırseverlerin bu uygulamasından hem borcu olan vatandaşlar hem de alacaklarını tahsil eden bakkallar büyük memnuniyet duydu.

Kdz. Ereğli ilçesinde Osmanlı Devleti döneminde uygulanan “Zimem defteri” geleneğini yaşatmaya çalışan hayırsever iş insanları her yıl olduğu gibi bu yılda veresiye defterlerini satın aldı. Geçtiğimiz yıllarda Kdz. Ereğli’nin çeşitli mahallelerinde veresiye defterlerini satın alan iş insanları bu yıl dar gelirli vatandaşların çoğunlukta olduğu Kavaklık Mahallesi’nde ki bakkallara gidip veresiye defterlerini satın aldı.

Bakkal Kaya “Borcu ödenince ağlayanlar oldu”

Bu tür haberleri çok duyduğunu belirten mahalle bakkalı Yusuf Kaya, iş insanlarının kendilerine de gelip 18 bin TL alacak olan defteri satın alınca çok sevindiğini söyledi. Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Kavaklık Mahallesinde 8 senedir bakkalcılık yapıyorum. Geçen günlerde arkadaşlar geldiler veresiye defterlerimizi, ödeyemeyen müşterilerimizi sordular. 2 tane veresiye defterim vardı ve ikisini de satın almak istediklerini söylediler, sağ olsunlar ikisini de satın aldılar. Gerçekten içinde ödeyemeyecek durumda olan insanlarda vardı, ödeyenlerde vardı. Hem müşteriler hem de bizim açımızdan bir rahatlık oldu. Çok sevinenler oldu, ağlayanlar oldu bütün bunlara gözlerimiz şahit oldu defterde yaklaşık 50 kişi vardı yaklaşık 18 bin TL alacak vardı kapattılar. Hem müşteriler hem de bizim açımızdan bir rahatlık oldu. Durumlar da biraz kısıtlı mahallemiz biraz gariban kesim, müşterilerimiz açısından çok iyi oldu. Daha önceden televizyonlardan duyuyorduk bizde görünce çok sevindik.”

Kavaklık Mahallesi’nde uzun yıllardır bakkalcılık yapan Yaşar Kaya’da müşterilerinin borçlarının ödendiğini duyunca çok mutlu olduğunu ifade etti. Kaya konuşmasında “Epey bir borcumuz vardı, Allah razı olsun sildiler. Veresiye defterimde yaklaşık 40-50 kişi vardı. Toplam 13 bin TL’ye yaklaşık borç vardı buyurun dedim defteri alıp gittiler. Müşteriler teşekkür ettiler. Hem verenden, hem benden, ödeyemeyecek olan çok fazla insan vardı. Müşterilerim mutlu oldular, bizde mutlu olduk. Batan paralarımız vardı onları kurtardık.” Dedi.

Bakkal Gökduman: “Uygulama çok güzel”

Aynı mahallede bakkalcılık yapan Kadir Gökduman ise hayırsever iş insanlarının gelip defterin içindeki borca bakmadan satın aldıklarını söyledi. Toplamda 5 bin TL alacağın silindiğini belirten Gökduman “Veresiye defterini verir misin? Satar mısın? Kaça satarsın?’ diye sordular. ‘Sizin güzel bir uygulamanız var ama dedim en azından içindekine bakar mısınız?’ dediğimde ‘Yok sen bize bir fiyat vereceksin, bizde o fiyata göre defterini alıp gideceğiz borcu kapatacağız.’ Öyle mi öyle derken tabii ki bizde mutluğumuzu dile getirdik, o şekilde defterlerimizi verdik. Normalde çok sayıda müşterimiz var da hani gelen giden sağ olsun defter müşterisi baya vardı. 2007 de dükkanımız sele gittiği için o selden dolayı kalanları ibraz ettik. Yaklaşık 5 bin TL alacak vardı. Uygulama gerçekten çok güzel böyle hayırsever insanlar olduğu müddetçe insanlarımızda baya bir mutlu. Sevinçli bir ortam her şeyi ile mükemmel bir ortam.” Şeklinde konuştu.

Hayırsever iş insanları ayrıca aynı mahallede hizmet veren ve temizlik ürünleri satışı yapan iş yerindeki veresiye defterini de satın aldığı belirtildi.

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