Hayırsever Salih İşgören vefatının 11. yılında kabrinde anıldı

Hayırsever Salih İşgören, vefatının 11. yılında Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından kabri başında anıldı.

11 yıl önce hayatını kaybeden hayırsever Salih İşgören, Aşağı Narlıdere Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anmaya Nevvar-Salih İşgören Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Nevvar-Salih İşgören eğitim ve sağlık kurumları yöneticileri ve Dokuz Eylül Hastanesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Gülşah Gürol Arslan katıldı. İşgören için Şehitlik Cami İmamhatipi Hüseyin Kaya dua okudu.

Salih İşgören’in hayırları devam ettiriliyor

Anma etkinliğinde konuşan Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, “Rahmetli Salih İşgören’in eğitim, sağlık gibi birçok alanda eserleri var. Salih Bey yaşarken ‘Ben eğitim vermeye aşığım. En büyük amacım eğitim vermek ve sağlık tesisi açmak’ diyordu. Hayatının sonuna kadar da sürekli bunun için çalıştı. Son olarak da Gaziemir Devlet Hastanesi’nin temelini atmıştı. Biz de vakıf olarak onu tamamladık, bize nasip oldu. Salih Bey’in vefatından sonra da vakıf olarak burs vermeye, sağlık tesislerimizin ve okullarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz” dedi.

Ödemiş: “Onlardan bir duayı esirgememiz gerekiyor”

Mütevelli Heyeti Üyesi Ünal Ödemiş ise günümüzde durumu iyi olan birçok insanın çevresine katkı sağlamadığını belirterek, “Onların yanı sıra da Salih İşgören ve Nevvar İşgören gibi tüm kazancını sağlık ve eğitime ayırarak eserler bırakan değerli hayırseverleri de unutmamamız gerekiyor. Onlardan bir duayı esirgememiz gerekiyor. Bu konuda gereken hassasiyeti göstermediğimizi düşünüyorum. İzmir’e birçok alanda eserler bırakmış sayılı hayırseverlerden birisini her yıl 10-15 kişi anmak için geliyoruz. Bu da böyle insanlara gereken değeri veremediğimizi gösteriyor” diye konuştu.