Hayırsever mermerciler kimsesizlerin mezar taşlarını yapıyor

Karaman’da belediye mezarlık müdürlüğü çalışanları ile hayırsever mermerciler birlikte şehir mezarlığındaki kimsesizlerin mezar taşlarını yapıyor, bakımlarını gerçekleştiriyor.

Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 20’nin üzerinde mezarın mezar taşını yaptıklarını dile getiren mermerci esnafı Abdurrahman Evren, "Bizim ömrümüz mezarlıkta geçiyor. Böyle düzgün bir çalışmadan biz de gurur duyuyoruz” dedi. Abdurrahman Evren, “Mermerci esnafı olarak bizler bazı kimsesiz insanların mezarlarının yapılmadığını duyduk. Belediyemizin ve Mezarlık Müdürlüğümüzün bizlere tavsiyeleri ile kimsesizleri kimsesiz bırakmıyoruz. Onların mezarlarının yapımını mermerci arkadaşlar olarak biz ücretsiz olarak yapıyoruz. En güzel şekilde yerine getiriyoruz. Müdürlüğümüz güzel çalışıyor, onların yanındayız. Böyle düzgün bir çalışmadan biz de gurur duyuyoruz. Bizim de ömrümüz zaten mezarlıkta geçiyor. Mezarlarda tahribat ve kırılma oluyor, biz onları da ücretsiz olarak yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

"Kimsesizleri yalnız bırakmıyoruz"

Kimsesizleri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Evren, “Afganistanlı ve kimsesizler olmak üzere bugüne kadar 20’nin üzerinde mezar yapıldı. Mermerci arkadaşlarımızın hepsi duyarlı. Şimdiye kadar yaptığımız mezarlardan daha itinalı daha güzel yapmak üzere o kimsesizleri yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.

Kimsesizlerin kimsesi olduklarını söyleyen mermerci Ersin Gökçel de "Para her şey değil. Önemli olan manevi değerlerimizin yüksek olmasıdır. Manevi değerlerimizin en güzel yeri mezarlıklarımızdır” ifadelerini kullandı.