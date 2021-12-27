Hayırsever işadamı Emin Üstün'ün vefatinin 2. yılı

Emin Evim de sosyal medya hesabından konu ile alakalı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda: "Hayatı boyunca ülkemizin kalkınmasına hizmet ederek tasarruf finansman sektörünü kuran ve gelişimine liderlik eden, dürüstlüğü ve çalışma azmiyle bizlere örnek olan merhum A. Emin Üstün’ü aramızdan ayrılışının 2. yılında şükran, rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emin Üstün kimdir? Ne zaman vefat etti? İşte biyografisi...

Emin Üstün vefatına kadar; Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji, Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. Hayat felsefesini açısını şu sözlerle özetlemişti:

"Sorunların çözümünde birliğin ve beraberliğin gücüne hep inandım. Dünyada ve ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlikler her zaman yüreğimin burkulmasına sebep oldu. Bu amaçla hem ticari projeler hem de sosyal sorumluluk projeleri geliştirdik. Elbirliği'ni kullanarak kötüyü iyiye, iyiyi daha iyiye çevirmeye çalıştık."

EMİN ÜSTÜN'ÜN HAYATI

8 Temmuz 1951 tarihinde Bolu'nun Gerede ilçesinde dünyaya geldi. Emin Üstün, Eminevim kurucusu ve sahibidir.

Lise eğitimini Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi'nde torna tesviye bölümünde aldı.

Lisans eğitimini 1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketi'ni kurdu. 1987 yılında inşaat ve arsa işleri alanında faaliyet gösteren GENTAŞ'ı kurdu.

1991 yılında kurduğu Eminotomotiv aracılığıyla, elbirliği (imece) usülüne dayalı faizsiz sistemle vatandaşların otomobil sahibi olmasına imkan sağladı.

Aynı sistemle 2005 yılında Eminevim'i hayata geçirdi. 40 şubeyle başlayan firma, ülke genelinde 60'tan fazla ilde toplam 103 şubeye ulaştı. Kurduğu sistemle Türkiye'de 135 binin üzerinde kişi ev ve otomobil sahibi oldu.

Emin Üstün, 27 Aralık 2019 tarihinde 68 yaşında hayatını kaybetti.