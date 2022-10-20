- Hayırsever iş adamı Raif Türk, yaptırdığı okulda son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da madencilik sektörünün gelişmesinde önemli rolü bulunan ve kentin hayırsever iş adamlarından olan Raif Türk, naaşı yaptırdığı okula getirilerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır’da yaptığı hayır işleri ile tanınan ve en son Bağlar ilçesinde bir okul yaparak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayan iş adamı Raif Türk’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Daha önce karaciğer yetmezliği tedavisi gören Türk, Ankara’da özel bir hastanede kalp kapakçığı ameliyatı olurken hayata gözlerini yumdu. Raif Türk’ün naaşı yeni eğitim-öğretim dönemiyle açılışını yaptığı okula getirildi. Türk, burada cenaze namazı kıllandıktan sonra helallik alınarak gözyaşları arasında sevenlerinin omuzlarında Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.