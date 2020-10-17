Hayırsever 3 iş kadını çocukları mutlu etmek için il il dolaşıyor

Hayırsever 3 iş kadını, çocukların yüzünü güldürebilmek için il il dolaşarak yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturuyor. Son olarak Artvin’e gelen 3 iş kadını, htiyaç sahibi çocuklara mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

İstanbul Acıbadem’de yaşayan 3 hayırsever iş kadını, Duygu Çelik, Zeynep Hülya Yalçın ve Ayfer Tiftik Acıbadem’deki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeye başladılar. Yardım kampanyaları çığ gibi büyümesiyle, Anadolu’yu gezerek sıfır ambalajında mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturan 3 iş kadını, 2015 yılından beri her yıl farklı illerde olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım malzemesi götürüyor. 3 iş kadını Artvin’deki ihtiyaç sahibi çocuklara da kendi elleriyle yardım malzemeleri dağıtırken, yaptıkları işten mutluluk duyduklarını söylediler.

Hayırsever iş kadını Duygu Çelik, yaptığı açıklamada “3 gönüllü arkadaş olarak 2015’ten beri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımda bulunuyoruz. Arkadaşlarımızdan ve onların çevrelerinden topladığımız yardımlarla tek tek alışveriş yapıyoruz ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bot, mont, kırtasiye yardımı yapıyoruz. Her yıl farklı bir ile yardımda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevrelerindeki arkadaşlarının yaptığı el emeği gözü nuru örme atkı ve bereleri çocuklara dağıttıklarını ifade eden Çelik “Çevremizdeki arkadaşlarımızın el örgüsü olan atkı ve bereleri çocuklarımıza ulaştırıyoruz fakat el örgüsü yetişemeyecek kadar çok ihtiyaç sahibi çocuğumuz varsa satın alıyoruz. Hepimiz Acıbadem gönüllüsüyüz tanışıklığımızda oradan geliyor. Ben burada ihtiyaç sahibi yurttaşımız var. Ne yapabiliriz dediğimde onlar da bana destek oldu sonra ben onlara destek oldum ve dedik ki bu işi yapabiliyorsak birkaç çocuğumuzla değil daha büyük çaplı yapalım diyerek Anadolu’ya yardım etmeye başladık. Dernekler bünyesinde kolileri göndermek içime sinmiyor. Köylerde çocuklarımız ıslak ayakkabılarla ıslak çoraplarla ayakkabı giyiyorlar onları çıkartıyoruz ve getirdiğimiz yardım malzemeleri olan çorapları ayakkabıları kendi ellerimizle giydiriyoruz ve çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek için yardım malzemelerini biz götürüyoruz ve böyle yapmaya da devam edeceğiz” diyerek konuştu.