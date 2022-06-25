Hayır çarşısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyaçları görülüyor.

Daha önce ihtiyaç doğrultusunda alınıp dağıtılan elbiseler için talep olunca İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal’ın talimatıyla atıl durumdaki lojman dairesi Hayır Çarşısı mağazasına çevrildi.

Hayırsever iş insanları ve kuruluşlarıyla yapılan bağlantıların ardından pantolonundan ayakkabısına varıncaya kadar yaklaşık 2 bin parçadan oluşan elbiseler Hayır Çarşısına konularak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuldu.

Kürtün Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Serhat Düzgün, ihtiyaç sahibi ailelere çok çeşitli yardımlar yaptıklarını belirterek “Vakfımızda küçük çaplı kıyafetler alıp ihtiyaç sahibi öğrencilere veriyorduk. Talep fazla olmaya başlayınca Kaymakamımız daha büyük bir proje yapalım dedikten sonra hayırsever yardım kuruluşlarıyla ve iş insanlarıyla görüşmeler yaptık. Onların sayesinde bize yaklaşık 2 bin parça tamamı bağış olarak geldi” dedi.

Atıl durumdaki lojmanı mağaza yaparak hayır çarşısına dönüştürdüklerini dile getiren Düzgün, “Küçük çocuktan bebek kıyafetlerine, yetişkinlere kadar hepsi var. Ayakkabı bölümünde de çocuklar için her numara var. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız memnun. Bazı durumlarda vatandaşlarımız geliyor mağazamızdan bedenine göre alıyor bazen de biz ailenin kişi sayısı beden ölçüleriyle beraber paketlerini hazırlıyoruz kendilerine aktarıyoruz” diye konuştu.