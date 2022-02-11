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Güngören Sanayi Mahallesi’nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haydar Dümen kimdir?
Haydar Dümen, (d. 1931, Uşak) Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır.
Haberde İnsan 11.02.2022, 13:07 11.02.2022, 13:17
Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.
29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.
- Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
- Soğumayan Ölüler
- Nazik Adında Bir Kadın
- Sağlık Ve Beslenme
- Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
- Otuz Günde Oldu Bitti
- Cinsel Yaşam–1
- Cinsel Yaşam–2
- Cinsel Kültür
- Cinsel Sorunlarınız
- Cinsel Dünyamız
- Evlilik
- Gebelikten Korunma
- Soğumayan Ölüler
- Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
- Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
- Gözlerinin Karası
- Merhaba Yurttaş
- Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
- Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
- Üç Ressam
- Sağlık Ve Yaşam
- Çocuğun Cinsel Eğitimi
- Evet