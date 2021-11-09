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Hayatları çelik tele bağlı

Rize’de tarım arazilerine yol gitmeyen mahalle sakinleri her gün tehlikeli bir şekilde ilkel teleferikle yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar.

Haberde İnsan 09.11.2021, 09:54 09.11.2021, 13:19

Rize’de tarım arazilerine yol gitmeyen mahalle sakinleri her gün tehlikeli bir şekilde ilkel teleferikle yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar.

Rize’nin merkez Dağınıksu Mahallesi’nde yaşayan aileler arazilerine yol gitmediği için teleferikle ulaşım sağlıyorlar. Yaklaşık 450 metre uzunlukta 200-300 metre yükseklikteki teleferikle arazilerine giden mahalle sakinlerinin hayatları çelik bir tele bağlı. Sel nedeniyle patika yolların kapanmasıyla tek ulaşım aracı olan teleferiği kullanan mahalle sakinlerinin yolculuğu yürekleri ağızlara getiriyor. Dualar okuyarak teleferik yolculuğu yapan mahalle sakinleri bir an önce yol sorunun çözülmesini istiyor.

"Yolumuzun yapılmasını istiyoruz"

Evlerine ve tarım arazilerine gidebilmek için mecburen teleferiği kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen 73 yaşındaki Meryem Sarı, "55 yıldır burada yaşıyorum. Yol olmadığı için evimizi zamanında teleferikle malzeme çekerek yapmıştık. Arazilerimiz karşıda. Bu yakadan oraya teleferikle geçmek zorundayız. Çünkü yolumuz yok. Aşağıdan patika yollar selden daha önce kapandı. Oradan da geçemiyoruz. Yol olmadığı için evimizde kalamıyoruz. Şuan Rize merkezde oturuyoruz. Sabah köye geliyoruz. Karşıya evimizin olduğu yere bu teleferikle geçiyoruz. Bahçedeki işlerimizi yapıp akşam yine teleferikle dönüyoruz. Karşıya geçerken korkuyoruz ama başka çaremiz yok. Dua ederek karşıya geçiyoruz. Bu teleferiğe binen herkes korkar. Birkaç kez arıza oldu. Telde kaldık. Hayatımız bu tele bağlı. Hayatımız böyle geçiyor. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Yetkililere bildirdik. Yapılacağını söylediler bize. İnşallah kısa zamanda yapılır bizde evimize rahatlıkla gidebiliriz. Sadece biz değil burada çay bahçesi olan birçok komşumuz var. 17 tane teleferik teli var bu arazilerde. Bu teleferiklere insanlar da biniyor mecburen. İki tane ev var karşıda biri bizim komşumuzun. Komşumuz orada yol olmadığı için evinde yaşamıyor artık. Çay bahçelerini bile yarılığa veremedi. Çünkü yol olmadığı için kimse almadı" dedi.

"Korku içerisinde, dua ederek karşıya geçiyoruz"

Tehlikeli bir yolculukla arazilerine ulaşabildiklerini belirten Hatice Dil ise "Arazilerimiz orada olduğu için mecburen gidip gelmek zorundayız. Bunun için teleferiği kullanıyoruz. Selden dolayı patika yollarımız tahrip oldu. Onları da kullanamıyoruz. Sadece biz değil karşı tarafta çay bahçesi olan komşularımız var. Onlar da oraya teleferikle ulaşım sağlıyor. Başka çaremiz yok. Eğer yol olmazsa bizden sonraki nesiller çay bahçelerini hiç yapmaz. Çaylarımızı iki üç teleferikle transfer ederek ancak çay alım yerlerine ulaştırabiliyoruz. Bu zamanda böyle bir zorluk başka yerde olamaz diye düşünüyorum. Arazimize gidebilmek için saatlerce yol yürümemiz gerekecek. Annem yaşlı zaten oralardan gidemez. Onun için daha pratik olduğu için teleferiğe biniyoruz. Uçakla gidemeyeceğimize göre mecburen teleferiğe bineceğiz. Korku içerisinde, dua ederek karşıya geçiyoruz. Birkaç kez teleferikle karşıya geçerken elektrik kesti telde mahsur kaldım. O korkuyu bir ben bir Allah bilir. Başkaları da kazalar geçirdi. Devletimiz arkamızda. Biraz uğraşılırsa yol yapılır. Devletimiz sağolsun yapar. İnsanlarında biraz istemesi lazım. İnşallah bir an önce yapılır" diye konuştu.

"Yol yapılırsa bütün mahalle faydalanır"

İnsanların başka çaresi olmadığı için teleferiği kullandıklarını söyleyen mahalle sakini İsmail Kurt da "Patika yollar selden dolayı kapanmış. Çoluk çocuk bile bu teleferiğe biniyor. Komşular karşıya geçerken bu teleferiği bizim kullanmamızı istiyor. Bizde komşumuz, akrabamız olduğu için mecburen teleferiği kullanıyoruz. Biz de bir noktada sorumluluk alıyoruz. İnsanlar karşıya geçerken bir şey olsa ne olacak. Eğer bu yol açılırsa bütün mahalle yoldan faydalanacak. Çünkü birçok insanın karşı tarafta çay bahçesi var. Herhangi bir kaza ve can kaybı olmadan bir an önce bu yolun yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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