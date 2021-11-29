Hayatını kurtaran İHA muhabirini evinde ağırladı

Denizli’de oğluyla mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan ve çalışmaları haber yapmak için bölgeye giden İHA muhabiri tarafından 5 gün sonra sağ olarak bulunan Emine Aksoy, kendisini kurtaran İHA muhabiri ile evinde buluştu. Aksoy, ayrıca kendisini merak eden sevenlerine de el sallayarak durumunun iyi olduğu mesajını verdi.

Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesinde 7 Kasım Pazar günü sabahı oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamaya giden 78 yaşındaki Emine Aksoy, dağlık alanda kayboldu. Oğluyla farklı yönlere gittikten sonra bir daha haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler, gönüllüler ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında, dağ taş aranan Ercek Dağı’nda Emine Aksoy’un herhangi bir izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarının 100. saatinde bölgedeki faaliyetleri haber yapmak için giden İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz, ormanlık alanda ekiplere ulaşmaya çalışırken günlerdir aranan Emine Aksoy’u yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İlk olarak yaşlı kadının öldüğünü düşünen Yılmaz, kısa süre sonra yaşadığını anladığı yaşlı kadına su ve yiyecek ikram ederek ekiplerin bölgeye ulaşmasını sağladı. Emine Aksoy, olayın ardından kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi’nde uzun süre tedavi gördü. Sağlığının olumlu veriler vermesi sonucu taburcu olan Aksoy, bugün kendisini 5 gün sonra ormanda bulup ve hayatını kurtaran İHA muhabirini evinde ağırlayarak teşekkür etti. İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz ise tedavisi evde süren Aksoy’u ve ailesini ziyaret etti. Emine Aksoy’un sağlık durumu hakkında Aksoy ailesinden bilgi alan Yılmaz, tekrardan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Bundan daha iyi mutluluk olmaz”

Annesi Emine Aksoy’un sağlığının iyiye gittiğini söyleyen Osman Aksoy, “Annem sağlığına kavuştu. Pek yürüyemiyor ama dizlerinde bir sıkıntı var. Çok şükür durumu iyiye gidiyor. Kardeşimde annemi buldu. Bulunduğu anda mutluyuz. O an zaten ölüp, dirildik. Daha da mutlu olduk. Yoğun bakımda kaldı. 5 gün sonra kendine geldi. Sonra çok şükür bundan daha iyi mutluluk olmaz” şeklinde konuştu.

“Allah devletimize milletimize hep böyle yardımcı olsun"

Eşi Emine Aksoy’un bulunması için yapılan çalışmada devletin çok yardımcı olduğunu ve çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkür eden Mustafa Aksoy, “Çok sağ olun var olun. Allah devletimize milletimize hep böyle yardımcı olsun” diye konuştu.

“Mutluluk duyuyoruz”

Emine Aksoy’u kurtaran ve kendisini ziyarete giden İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz, Aksoy’un durumunun iyi olduğunu ve mutlu olduklarını belirtti. Yılmaz, “Emine teyzemizi ziyarete geldik. Ameliyattan çıktı. Baktık durumu iyi gidiyor. Konuşa biliyor. Yemek ve su içe biliyor. Aile mutlu en çok ta ona mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.