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Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Hatay’da İsrail’in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs’e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haberde İnsan 14.05.2021, 14:04
Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Hatay’da İsrail’in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs’e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antakya Ulu Cami’de, cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan vatandaşlar, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hatay Eğitime Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar namazın ardından camiden ayrıldı.
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