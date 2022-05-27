Hayatını kaybeden deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir?

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

Oğuz Gündoğdu kiimdir?

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile tanınıyorndu. 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olduktan sonra, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyordu.