Hayatını engelli oğluna adayan baba ’Yılın Babası’ seçildi

Hayatını engelli oğluna adayan Orhan Demir, Kestel Belediyesi tarafından ’Yılın Babası’ seçildi.

Fedakarlığı ve vefakârlığı ile örnek teşkil eden babayı, Babalar Günü münasebetiyle, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ziyaret etti. Tanır, baba ve oğlu ile sohbet edip onlara hediyeler verdi. Babalar Gününde yılın babası seçilen Orhan Demir’in eşi Nezaket Demir, “Başkanımız bugün bana dünyayı verdi. Bugün belki Babalar Günü ama ben anne olarak çok duygulandım. Eşim Babalar Günü’nde yılın babası olarak seçildiği için gerçekten böyle bir baba olduğu için eşime de teşekkür ederim. Emre bugün 23 yaşında yalnız dile kolay değil bir annenin bir babanın evladını bu günlere getirmesi. İnsanların duyarlılığını istiyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu özel günde bizleri unutmadığı için” dedi.

Yaşamını engelli oğluna adayan baba Orhan Demir‘e engelli oğlu Emre Demir ile Babalar Günü hediyesini veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Babalar Günü olması münasebetiyle engelli kardeşimiz Emre’nin babasını ve ailesini ziyaret ettik. Babamızı Kestel’de yılın babası olarak tespit ettik ve kendisinin Babalar Günü’nü kutladık. Bu vesileyle başta Emre kardeşimizin babası, tüm şehit babalarımız, engelli kardeşlerimizin babaları ve tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.