Hayatında hiç at görmeyen öğrenciler, ata binerek sınav stresini atıyor

Kastamonu’da Daday ilçesinde hayata geçirilen proje ile hayatında hiç at görmeyen öğrenciler ata binerek sınavlara hazırladıkları süreçte yaşadıkları stresi atıyor.

Daday Kaymakamlığı ile Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özellikle daha öncesinde hayatlarında hiç at görmemiş ya da hiç ata binmemiş öğrencilere yönelik çalışma başlatıldı. Başlatılan bu çalışma çerçevesinde Kastamonu’da il merkezi ve 19 ilçesinde okullarda eğitim gören öğrenciler, İlçe Kaymakamlıklarının da destekleriyle Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisine getiriliyor. Merkezi ziyaret eden öğrenciler, hem atları seviyor hem de ata binerek sınav stresini atıyor. Özellikle ilk etapta Liseye Giriş Sınavına (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerin sınava motive olmaları için Daday ilçesine getirilerek ata binmeleri sağlanıyor. Öğrenciler, başlatılan bu çalışma çerçevesinde hem hayvan sevgisini kazanıyor hem de ata binerek hoşça vakit geçirme imkanı buluyor.

70 öğrenci, Daday Atlı Terapi Merkezini ziyaret etti

Daday Kaymakamlığı ile Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan çalışma çerçevesinde Ağlı Kaymakamlığının da destekleriyle 70 öğrenci, minibüslerle Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisine getirildi. Aralarında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu kafile, öğretmenleri ve okul idaresinin gözetiminde Daday Atlı Terapi Merkezi’ne gelerek burada eğitmenler nezaretinde atları sevdi. Bir süre atları inceleyen öğrenciler, ardından eğitmenler nezaretinde ata binerek hoşça vakit geçirme imkanı buldu.

“Daday’ın tanıtımına katkı vermiş oluyoruz”

İlçelere yönelik yaptıkları bu çalışmayla Daday’ın da tanıtımına katkı vermiş olduklarını söyleyen Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisi Müdürü Ahmet Şirin, öğrencilere ve özel bireylere normal binicilik derslerinin yanında ilçelerden gelen öğrencilere de günü birlik ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçelerden gelen öğrencilere hem ata bindirdiklerini hem de at sevgisini aşıladıklarını belirten Şirin, “Terapi merkezimizde nelerin bulunduğunu da anlatıyor hem ilçemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz hem de merkezimizin tanıtımını sağlayıp aynı zamanda ihtiyaç sahibi özel bireyler varsa onlara da tekrar randevu vererek düzenli eğitim almaları için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize destek sağlamış oluyoruz hem Kastamonu’nun tanıtımına hem de Daday’ın tanıtımına katkı vermiş bulunuyoruz” dedi.

“Bütün ilçelerimiz sırasıyla merkezimizi ziyaret ediyorlar”

Tüm ilçelerin sırasıyla randevu sistemine göre Daday Atlı Terapi Merkezini ziyaret ettiklerini anlatan Şirin, “Bütün ilçelerimiz sırasıyla merkezimizi ziyaret ediyorlar. Randevu usulüyle çalışıyoruz. Gelen öğrenci sayısına göre önceden burada bir çalışma planı çıkartıyoruz. Hem tesisimizin ziyareti hem atlar ile binicilik faaliyeti hem de burada yürütülen etkinliklerin tanıtımı noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bütün ilçelerimiz ile bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Taşköprü ilçemiz geldi, bugün Ağlı ilçemizi ağırlıyoruz. Daha sonrasında İhsangazi, Araç da randevularını aldı. Sırasıyla her ilçemize bir gün tahsis edeceğiz. Aynı zamanda özel bireylerimizin salı ve perşembe günleri eğitimleri var. Onların eğitimlerini de aksatmadan bu çalışmaları yürütüyoruz. Gelen öğrencilerimizin yüzde 95’i daha önce hiç atla karşılamamış, ata binmemiş, atla vakit geçirmemiş öğrenciler. Başta bir çekingenlik olsa da atlarımız eğitimli, özellikle özel bireyler ile ilgili terapi atlarımız var. İlk 5 dakika sonra her şey çok daha güzel oluyor. Hem duyu bütünlemesine kadar giden çalışmalar gerçekleştirerek öğrencilerin özgüvenlerine katkı sağlıyoruz hem de hayvan sevgisi, atların ne kadar sadık olduğu ve insana ne kadar yakın olduğunu çocuklar bizatihi müşahede etmiş oluyorlar” diye konuştu.

“Burada böyle bir tesis olduğunu bilmiyorduk”

Tesisi çok beğendiğini ve daha önce böyle bir tesisin Daday’da olduğunu bilmediğini söyleyen Ağlı Nedime Kaya İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Turan Kebapçı ise, “Böyle bir yer olduğunu biz bilmiyorduk, burasının kaymakamlığa bağlı At Terapi Merkezi olduğunu öğrendik ve kaymakamımız iş birliğinde buraya ziyarete geldik. Burada öğrencilerimiz ata binmeyi ve at sevgisini öğreniyorlar. Ata yaklaşımı ve burada hayvan sevgisini de tatmış oluyorlar. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir merkez olduğunu da artık her yerde söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sınava motivasyon amaçlı buraya geldim, burasını da çok beğendim”

Atları görünce çok heyecanlandığını ifade eden Ağlı İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi İrem Bal da, “Sınava motivasyon amaçlı buraya geldim. Atları ben çok seviyorum. Burası çok güzel bir yer. Buraya bir daha gelmeyi düşünüyorum. Ben daha öncesinde at görmüştüm ama binmemiştim. İnşallah bugün ilk kez ata bineceğim. Burasını da çok beğendim” dedi.

8. sınıf öğrencisi Zeynep Gül Kaplan da, “Daday At Çiftliği Projesini ben çok sevdim. Kaymakamlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Hiç ata binmemiştim, ilk defa burada bineceğim. Çok güzel ve çok anlamlı bir proje olmuş gerçekten. Burası çok güzel, çok sevdim burasını” diye konuştu