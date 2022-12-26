Hayatı beyaz perdeye uyarlanan milletvekili, filmi öğrenicilerle izledi

Hayat hikayesi beyaz perdeye yansıyan özel gereksinimli Milletvekili Serkan Bayram, filmi Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki öğrencilerle birlikte izledi. Milletvekili Bayram, “Bu film çekilirken de hep şunu söyledim; 10 milyon kardeşimden biri hayata bağlanıp azim mücadelesi elde ederse o film amacına ulaşmış demektir“ dedi.

Özel gereksinimli AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Buğday Tanesi’ filmini Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde öğrencilerle birlikte izledi. Lise ve ortaokul olmak üzere 7 bin öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte 3 sinema salonu kapatıldı. Dilovası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde filmin ana kahramanı özel gereksinimli AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram’da öğrenciler arasında yerini alarak filmi izledi. Film hakkında yorum yağan vekil Bayram, yaklaşık 10 milyon özel gereksinimli bireyin olduğunu ve bunlar üzerinde özgüven oluşturduğunu aktardı. Yaşam mücadelesinin beyaz perdeye aktarıldığı film hakkında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise bireylerin hayatların kesitler olduğunu ve gençlere empati yapma özelliği kazandırdığını söyledi.

“Herkes kendisinden bir kare bu filmde görüyor”

Hayatı beyaz perdeye yansıyan AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, “Hakikaten bir sosyal sorumluluk projesi. Bu film 10 milyon özel gereksinimli, ailesiyle birlikte 40 milyon ve totalinde 84 milyonu ilgilendiren bir film ve herkes kendisinden bir kare bu filmde görüyor. Film Türkiye’de çok ilgi gördü, normal bir izleme kapasitesine erişti. Cumartesi günü de Frankfurt Film Festivali’nden arkadaşlar geldi. Filmi davet ettiler ve ödül vereceklerini söylediler. Çünkü bu film Türkiye’de ve dünyada ilk olan bir film, bir siyasinin filmi olmakla beraber siyaset üstüne konuların gereği de tamamen sosyal içerikli bir film. Bir özel gereksinimli dört duvar arasında kalacakken mücadele ediyor, okuyor, hayata tutunuyor. Hakim olmak istiyor olamıyor, vekil oluyor, yasanın değişmesine vesile oluyor, topluma örnek oluyor. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri kendilerine bir özgüven oluşturuyor. Bu film çekilirken de hep şunu söyledim; 10 milyon kardeşimden biri hayata bağlanıp azim mücadelesi elde ederse o film amacına ulaşmış demektir. Güzel gelişmeler var Avrupa’da ve dünyada bu filmin gösterimi konusunda talepler geldi, onları da takip ediyoruz. Tabi sinemalardan sonra da sosyal platformlarda izlenmeye devam edecek” dedi.

“Bu filmle gençler empati yapmayı öğrendi”

Filmin konusu hakkında ve gençlere kazandırdığı duygu hakkında konuşan Milletvekili Bayram, “Bu filmle gençler empati yapmayı öğrendi. Gençler bundan sonra özel gereksinimli arkadaşların empati kurarak bakacak. Bu da çok önemli ve büyük bir gelişme yani dışlayıcı bir tavırdan kabullenici bir tavra yönelik çünkü geçmişte insan, özel gereksinimli birinin olduğu sınıfa girince “Ben oraya oturmam” diyordu bugün ise gençlerimiz akıllı empati kullanıyor bundan dolayı da toplumda bütünleşme sağlanıyor. Bu toplumda gençler bizim geleceğimiz yani dediğim gibi dört duvar arasında kalınacakken bugün ülkeye hizmet eden bir insan, bunları rol ve model olarak alacaklar” diye konuştu.

“Çok güzel bir yaşam mücadelesi örneği”

Film hakkındaki düşüncelerini açıklayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu filmi herkese tavsiye ediyoruz çok güzel bir yaşam mücadelesi örneği, insanların hedeflerine daha rahat ulaşabilmesi için yılmadan, yorulmadan ve empati kurmayı öğretiyor. Mükemmel bir film olmuş, bence tüm bireyler bu filmi izlemeli. Bizde kendi yaşantımızdan kesitler görüyoruz aslında çünkü bizde o zorluklardan geçtik. Bunlar hayatımızın gerçekleri biz tabi ki vatansever olarak çocuklarımızdan değerlerine bağlı, maneviyatlarına bağlı bireyler yetişmesini ve empati kurmalarını istiyoruz. Bizden sonraki nesillerin bu yolda güzel bir şekilde izlemelerini istiyoruz. Başka gidecek yerimiz yok işte dünya olan biteni görüyoruz. Çocukların, gençlerin empati kurmalarını istiyoruz. Bu filme buna en iyi örneklerden biri bu sebeple filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.