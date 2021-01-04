"Hayata Dokunan Adam" Kayıhan Güven’ hayatını kaybetti

Öğr. Gör. Kayıhan Güven, (68) bugün sabah saatlerinde, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Birçok gazeteci ve akademisyen yetiştiren, iletişim alanında birçok uygulama alanının ve yayınının kuruluşunda görev alan Kayın Güven Güven, 2011 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapıyordu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin resmi Twitter adresinden yapılan vefat duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

"İAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Genel Koordinatörü Yaşayan son İstanbul beyefendilerinden “Hayata Dokunan Adam” Öğr. Gör. #KayıhanGÜVEN’i kaybettik. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, öğrencileri, sevenleri ve tüm İAÜ Ailesi’ne başsağlığı dileriz…"