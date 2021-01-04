"Hayata Dokunan Adam" Kayıhan Güven’ hayatını kaybetti
2011 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde öğretim görevliliği yapan Kayıhan Güven hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi’nde üç defa ‘Yılın Hocası’ ödülüne layık görülen Güven, ayrıca öğrencileriyle birlikte 30’a yakın fotoğraf sergisine ve birçok kitaba imza atmıştı. Kayıhan Güven’in vefat haberini sosyal medyadan paylaşan öğrencileri ve meslektaşları yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
Öğr. Gör. Kayıhan Güven, (68) bugün sabah saatlerinde, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Birçok gazeteci ve akademisyen yetiştiren, iletişim alanında birçok uygulama alanının ve yayınının kuruluşunda görev alan Kayın Güven Güven, 2011 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapıyordu.
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin resmi Twitter adresinden yapılan vefat duyurusunda şu ifadelere yer verildi;
"İAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Genel Koordinatörü Yaşayan son İstanbul beyefendilerinden “Hayata Dokunan Adam” Öğr. Gör. #KayıhanGÜVEN’i kaybettik. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, öğrencileri, sevenleri ve tüm İAÜ Ailesi’ne başsağlığı dileriz…"
İAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi @iahahaber Genel Koordinatörü Yaşayan son İstanbul beyefendilerinden— İstanbul Aydın Üniversitesi (@IAUKampus) January 4, 2021
“Hayata Dokunan Adam”
Öğr. Gör. #KayıhanGÜVEN’i kaybettik.
Hocamıza Allah’tan rahmet,
ailesi, yakınları, öğrencileri, sevenleri ve tüm İAÜ Ailesi’ne
başsağlığı dileriz… pic.twitter.com/Xgh9RcpxAt
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